Байден приехал в Киев

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Фотографии их встречи появились в соцсетях, затем Зеленский подтвердил факт визита в своем телеграм-канале.

По информации местных СМИ, президентов заметили заметили возле Михайловского собора в Киеве. По всей территории на данный момент объявлена воздушная тревога, на видео с места событий слышно, как Байден и Зеленский идут по улице под звуки сирен.

«Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он глубоко ошибался. За последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая ей экономическую и гуманитарную поддержку — и эта поддержка будет продолжаться», — написал Байден в твиттере.

В ходе визита Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $500 миллионов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

Как отмечает «Би-би-си», визит Байдена в Киев совпал с датой, которую МИД Украины назвал днем начала российской оккупации в 2014 году.

Ранее Белый дом сообщал, что с 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. «Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО», — говорилось в сообщении от 10 февраля.

Накануне издание Politico писало, что визит Байдена в Украину «практически невозможен» из соображений безопасности.