В Херсонской области один человек получил ранения в результате обстрелов ВС РФ, сообщили местные власти

Российская армия утром обстреляла Херсон и Чернобаевку, в результате этого один человек получил ранения. Об этом сообщает Херсонская областная администрация.

По данным местных властей, Вооруженные силы РФ атаковали здание лицея в Херсоне. Двухэтажное здание загорелось. Возгорание общей площадью 100 квадратных метров ликвидировали спасатели. Пострадавших не было. В результате обстрелов Чернобаевки в Херсонской области были повреждены шесть жилых домов, а также электролинии, газопровод и водопровод. Один человек получил ранения, его госпитализировали.

Читайте также Читайте также «Мальчик, вставай, мама плакать будет» Как собирали и хоронили тела погибших терробороновцев в Сиреневом парке Херсона