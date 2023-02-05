В Херсонской области один человек получил ранения в результате обстрелов ВС РФ, сообщили местные власти

Российская армия утром обстреляла Херсон и Чернобаевку, в результате этого один человек получил ранения. Об этом сообщает Херсонская областная администрация.
По данным местных властей, Вооруженные силы РФ атаковали здание лицея в Херсоне. Двухэтажное здание загорелось. Возгорание общей площадью 100 квадратных метров ликвидировали спасатели. Пострадавших не было.
В результате обстрелов Чернобаевки в Херсонской области были повреждены шесть жилых домов, а также электролинии, газопровод и водопровод. Один человек получил ранения, его госпитализировали.
В начале февраля власти Херсонской области рассказали о двух погибших в результате российских обстрелов — 25-летнем мужчине и женщине. Были повреждены жилые дома, учебное заведение, газопровод и линии электропередач.