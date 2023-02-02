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Прокуратура Херсонской области сообщила о двух погибших в результате обстрела

В результате ночного обстрела Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура региона.

Фото: прокуратура Херсонской области

Фото: прокуратура Херсонской области

«В ночь 2 февраля 2023 года вооруженные силы России начали массово обстреливать город Херсон и населенные пункты области. В результате погиб 25-летний мужчина и женщина, по меньшей мере двое гражданских получили травмы разной степени тяжести», — сказано в заявлении ведомства.

Точное количество пострадавших уточняется.

Фото: прокуратура Херсонской области

Фото: прокуратура Херсонской области

Повреждены жилые дома, учебное заведение, газопровод и линии электропередач.

Начато досудебное расследование по уголовному по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Сегодня ночью под обстрел попал Краматорск. Ракета ударила в жилой дом.

В результате погибли как минимум три человека, десятки получили ранения.

«Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

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