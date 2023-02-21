Против главы СIT Руслана Левиева возбудили еще одно уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) против главы Conflict Intelligence Team (СIT) Руслана Левиева (Карпука). Об этом он сообщил в твиттере.

Поводом для возбуждения дела стал стрим Левиева на канале «Популярная политика», в ходе которого он «распространил заведомо ложную информацию» об обстреле гражданской инфраструктуры и детской больницы в Мариуполе. «Согласно официальной информации Минобороны РФ, применения каких-либо средств вооружения в отношении мариупольской больницы №3 не допускалось. Гражданское население и гражданская инфраструктура не являлись и не являются объектом действий для ВС РФ», — отдельно отмечается в постановлении.

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