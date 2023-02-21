Против главы СIT Руслана Левиева возбудили еще одно уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) против главы Conflict Intelligence Team (СIT) Руслана Левиева (Карпука). Об этом он сообщил в твиттере.
Поводом для возбуждения дела стал стрим Левиева на канале «Популярная политика», в ходе которого он «распространил заведомо ложную информацию» об обстреле гражданской инфраструктуры и детской больницы в Мариуполе.
«Согласно официальной информации Минобороны РФ, применения каких-либо средств вооружения в отношении мариупольской больницы №3 не допускалось. Гражданское население и гражданская инфраструктура не являлись и не являются объектом действий для ВС РФ», — отдельно отмечается в постановлении.
Весной прошлого года против Левиева возбудили первое уголовное дело о «фейках». В мае Басманный районный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.
«На работу CIT в целом это никак не повлияет, и я уже Россию покинул давно. Наша команда находится в офисе в Тбилиси, Грузии, московский офис мы закрыли. Свои вещи из России я тоже вывез, у меня там ничего не осталось. По тому адресу, где я раньше жил, там тоже никаких свидетельств меня уже нет, все "улики" давным-давно уничтожены: документы, компьютеры и прочее», — прокомментировал Левиев The Insider возбуждение дела против себя.