«Хорошего конца войны для Путина не просматривается»

20 февраля, за 4 дня до годовщины начала войны в Украине, президент США Джо Байден приехал в Украину — Белый дом отрицал этот визит до последнего, поездка планировалась в обстановке строжайшей секретности.
Во время встречи Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на полмиллиарда долларов. Также Вашингтон пообещал Киеву 700 танков и огромное количество различного вооружения.
Вместа с политологом Дмитрием Орешкиным мы обсудили, что значит этот визит, может ли он стать переломным моментом войны в Украине и как Кремль отреагирует на него.
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