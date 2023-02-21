Более 700 человек пострадали в результате новых землетрясений на границе Турции и Сирии

Шесть человек погибли, 294 пострадали в результате двух новых землетрясений в Турции, которые накануне произошли в двух городах провинции Хатай, сообщает Hurriyet.

По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, 18 человек получили серьезные ранения. Их доставили в города Адана и Дёртйол воздушным и наземным транспортом. Поисково-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, не меньше 320 человек получили травмы в подконтрольных Сирии районах, еще 150 человек пострадали на северо-западе страны.