Более 700 человек пострадали в результате новых землетрясений на границе Турции и Сирии

Шесть человек погибли, 294 пострадали в результате двух новых землетрясений в Турции, которые накануне произошли в двух городах провинции Хатай, сообщает Hurriyet.
По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи, 18 человек получили серьезные ранения. Их доставили в города Адана и Дёртйол воздушным и наземным транспортом. Поисково-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.
Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, не меньше 320 человек получили травмы в подконтрольных Сирии районах, еще 150 человек пострадали на северо-западе страны.
По данным телеканала Al Arabiya, четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в сирийских городах Алеппо и Тартус. Еще одна женщина, как пишет Sky News Arabia, погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря.
Два новых землетрясения произошли вечером 20 февраля на юго-востоке Турции в провинции Хатай. Первое землетрясение зафиксировали в районе Дефне (магнитуда 6,4), второе — в Самандаге недалеко от границы с Сирией. (магнитуда 5,8). Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.
6 февраля на границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. Количество погибших в результате толчков превысило 45 тысяч человек.