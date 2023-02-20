В турецком Хатае произошло два землетрясения. Есть пострадавшие

В турецкой провинции Хатай произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Турецкое агентство ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

«В Самандаге погибла женщина из-за падения камня на голову. В районе Дефне 4 человека оказались в ловушке под завалами. Один из них был извлечен, работа над остальными продолжается», — рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По предварительным данным, пострадали восемь человек, заявил вице-президент Турци Фуат Октай.

Как передает корреспондент телеканала A Habr, в городе есть здания, которым грозит разрушение. Утверждается также, что в провинции полностью отключилось электричество. TRT Habr сообщает, что люди в панике выбежали из домов.

Утверждается, что толчок также ощущался в Сирии, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле и Египте. Евро-средиземноморский сейсмологический центр выпустил предупреждение о цунами. AFAD предупредил граждан, что уровень моря может повыситься до 50 сантиметров, и рекомендовал не приближаться к береговой линии. Позже предупреждение было сняло. Спасатели были приведены в режим готовности и направлены на место происшествия.

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