«Предсказать землетрясение невозможно»

Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 40 тысяч человек — немыслимая цифра. Кажется, при всех достижениях современной науки должна быть возможность предотвращать подобные природные катастрофы. Но так ли это? Разговариваем с доктором геолого-минералогических наук, профессором кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета имени М. В. Ломоносова Евгением Николаевичем Самариным.

— Есть множество способов. На первом курсе я посещал свободные лекции, которые читал тогдашний заведующий кафедры динамической геологии Горшков Георгий Петрович. Он как раз являлся признанным специалистом в области сейсмологии и, естественно, много внимания уделял вопросу предсказания землетрясений. Георгий Петрович рассказывал много полезных вещей, перечислял методы, с помощью которых можно предсказывать землетрясения. Их довольно много, этих предвестников, начиная с самого простого и, наверное, наиболее известного — что животные уходят перед землетрясением — и заканчивая статистическими методами, которые позволяют делать выводы о вероятности землетрясений на основе длительных наблюдений, в том числе при помощи специальных приборов — сейсмографов.

Однако сам он после того, как всё это перечислял, очень любил повторять такую фразу: «Статистика — это как красивая женщина, ее можно любить, но верить ей ни в коем случае нельзя».

Поэтому я вам честно скажу, точных методов предсказания землетрясений нет, это невозможно сделать. Можно лишь предположить вероятность его возникновения на конкретной территории. Конечно, есть масса косвенных признаков: например, подъем уровня грунтовых вод, изменение их химического состава, газовыделение и так далее. Очень много возможных вариантов, но они, как правило, все очень хорошо идентифицируются после случившегося сейсмического события. А до — очень редко удается понять, что грядет землетрясение.

— Но можно ли предсказать хотя бы место наиболее вероятных землетрясений?

— Конечно, можно. Более того, это уже сделано. Существуют соответствующие карты общего сейсмического районирования (ОСР) — как у нас в стране, так и вообще в мире, где на основе обширного статистического анализа выделяются территории, на которых возможно проявление сейсмических толчков определенной силы (балльности).

— А какие регионы в России у нас наиболее опасны с этой точки зрения? Вот если взять Москву, то насколько она считается сейсмически опасной зоной?

— Приведу забавный пример на эту тему с уже упоминавшимся мной членом-корреспондентом Академии наук СССР Георгием Петровичем Горшковым, сам он рассказывал об этом весело. В Москве в 1977 году ощущались сейсмические толчки интенсивностью около 4,5–5 баллов. Георгий Петрович в момент сейсмических толчков был на улице и информацией о землетрясении не владел. Когда Георгий Петрович вернулся домой (а жил он в районе Юго-Запада), к нему обратился встревоженный сын: «Папа, в Москве землетрясение было. Вот у нас люстра качалась, бокалы в серванте звенели». Георгий Петрович решил над сыном подшутить: «Сейчас, — говорит, — подожди, сынок, лягу на диван, животом померяю». Ну и ложится на диван и начинает размышлять: если бокалы звенели и, соответственно, тряслась люстра, то, стало быть, интенсивность толчка была порядка 4,5 баллов. Если в Москве была такая интенсивность сейсмического толчка, то где было землетрясение? Москва находится в центральной части древней Восточно-Европейской платформы, где землетрясения как таковые маловероятны. Фоновая сейсмичность Москвы — пять баллов и ниже. Значит, если здесь было 4,5, то, стало быть, трясло где-то в краевом обрамлении платформы, в самой молодой горной системе. А какая у нас на планете самая молодая складчатая система? Так называемый пояс альпийской складчатости. Значит, трясло где-то в Румынии, в районе Западных Карпат. А если в Москве было 4,5 балла, то в Румынии — не меньше 8­­–9 баллов. Вот Георгий Петрович всё это сыну и рассказал. Через два часа сын смотрит новости по телевизору, в которых ему то же самое повторяют. И он говорит: «Папа, ты волшебник». То есть и в Москве чувствуются отголоски далеких землетрясений.