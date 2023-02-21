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Премьер-министр Италии заявила о новом пакете помощи Украине, в который войдут 3 системы ПВО, в ходе встречи с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и заявила о новом пакете помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Суспильне».

«Мы много работали совместно с Францией, чтобы объединить наши технологии очень быстро. Цель — защитить стратегическую инфраструктуру [Украины]», — сказала Мелони.

«РБК-Украина» отмечает, что в шестом пакете помощи Италия передаст Киеву три системы ПВО: зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, Skyguard и Spike. Зеленский назвал новый пакет помощи от Италии «мощным». Кроме того, в ходе визита Мелони состоялась передача Украине генераторов.

Корреспондент «Суспильне» сообщил, что перед началом совместной пресс-конференции премьер-министр Италии и президент Украины подписали совместную декларацию. Помимо оборонной помощи, они обсудили на встрече интеграцию Украины в ЕС, «формулу мира» и послевоенное восстановление страны.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля заявил, что Франция и Италия предоставят Киеву системы противовоздушной обороны SAMP-T. Ранее страны сообщили о планах передать Украине системы ПВО уже этой весной.

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