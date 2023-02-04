Франция и Италия сообщили о планах передать Украине ЗРК SAMP-T этой весной

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал о планах совместно с Италией весной 2023 года передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) — зенитный ракетный комплекс SAMP-T большой дальности. Об этом он написал в твиттере.

По словам украинского военного эксперта Олега Жданова, эти системы аналогичны американским зенитным ракетным комплексам Patriot. Максимальная дальность такого ЗРК — до 200 километров. «Одна батарея может закрыть такой город, как Харьков или Киев», — отметил Жданов.

Накануне Reuters сообщало, что система SAMP-T (Mamba) может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Она является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.