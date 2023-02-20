Росстат оценил падение российской экономики в 2022 году в 2,1%. Это оказалось лучше прогнозов Центробанка и МВФ

Реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из первой оценки Росстата, опубликованной вечером 20 февраля.
Как отмечает РБК, 17 января президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП на 2,5%. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда экономика упала на 3,1%, а по уточненной оценке — на 2,7%.
Ранее Минэкономразвития ориентировалось на сокращение экономики на 2,9%. Спад экономики, по оценке Росстата, также оказался ниже, чем в феврале прогнозировал Центробанк (2,5%). Международный валютный фонд оценивал, что ВВП России за год сократился на 2,2%.
Росстат дважды переносил публикацию первой оценки динамики российской экономики за 2022 год, отмечает «Интерфакс». Изначально публикация планировалась на 17 февраля, затем по «техническим причинам» ее сдвинули на 22 февраля, а потом передвинули еще раз, но на два дня раньше — на 20 февраля.
Росстат опубликовал свою оценку падения ВВП за день до послания Путину Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля.