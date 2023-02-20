Росстат оценил падение российской экономики в 2022 году в 2,1%. Это оказалось лучше прогнозов Центробанка и МВФ

Реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из первой оценки Росстата, опубликованной вечером 20 февраля.

Как отмечает РБК, 17 января президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП на 2,5%. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда экономика упала на 3,1%, а по уточненной оценке — на 2,7%.

Ранее Минэкономразвития ориентировалось на сокращение экономики на 2,9%. Спад экономики, по оценке Росстата, также оказался ниже, чем в феврале прогнозировал Центробанк (2,5%). Международный валютный фонд оценивал, что ВВП России за год сократился на 2,2%.