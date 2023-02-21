Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «безответственным» решение Путина приостановить участие в ДСНВ. Об этом сообщает Reuters.

«Заявление России о приостановке участия в ДСНВ безответственно и вызывает глубокое сожаление. Мы будем внимательно наблюдать за тем, что Россия делает на самом деле. Мы, конечно, позаботимся о том, чтобы в любом случае действовать должным образом для обеспечения безопасности нашей страны и наших союзников», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Афинах.

Сожаление в связи с приостановкой участия России в ДСНВ высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным», — сказал Столтенберг. Он заявил, что альянс призывает Москву пересмотреть решение и вернуться к соблюдению соглашения.

На той же пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение России по ДСНВ разрушает систему международной безопасности.

«То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности. После этого решения надо думать о новых мерах в международной безопасности», — сообщил он по итогам переговоров с министром иностранных Украины и генсеком НАТО в Брюсселе.