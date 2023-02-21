FT: Евгений Пригожин заработал более 250 млн долларов за четыре года, несмотря на санкции

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заработал более 250 миллионов долларов за четыре года, предшествовавших вторжению России в Украину в 2022 году. Об этом пишет The Financial Times.

Журналисты выяснили, что западные санкции против Пригожина не смогли остановить сотни миллионов, попадающих в его руки от добычи нефти, газа, алмазов и золота в Африке и на Ближнем Востоке.

FT проанализировала счета компаний, связанных с ЧВК «Вагнер». Некоторые из них уже попали под санкции, другие — еще нет. Издание не учитывало доход, который Пригожин получает от российских компаний, работающих в сферах общественного питания и недвижимости.

В 2018 году правительство США ввело санкции против подконтрольной Пригожину компании «Евро Полис». Она получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что «вагнеровцы» освобождали нефтяные месторождения.



«Отчеты "Евро Полис" показывают, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году объем продаж компании составил 134 млн долларов, а чистая прибыль — 90 млн долларов», — пишет FT.

Также находящаяся под санкциями компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, в 2021 году отчиталась о продажах на 2,6 млн долларов. Еще две неназванные компании к концу 2021 года получили более 6 млн долларов дохода.

FT также выяснила, что некоторые компании Пригожина успели перевести свою деятельность на другие юрлица до того, как западные страны ввели против них санкции. Так Mercury LLC, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС в 2021 году, за три года отчиталось о продажах на 67 млн долларов, но впоследствии заявила о нулевой выручке.