FT: Евгений Пригожин заработал более 250 млн долларов за четыре года, несмотря на санкции

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заработал более 250 миллионов долларов за четыре года, предшествовавших вторжению России в Украину в 2022 году. Об этом пишет The Financial Times.
Журналисты выяснили, что западные санкции против Пригожина не смогли остановить сотни миллионов, попадающих в его руки от добычи нефти, газа, алмазов и золота в Африке и на Ближнем Востоке.
FT проанализировала счета компаний, связанных с ЧВК «Вагнер». Некоторые из них уже попали под санкции, другие — еще нет. Издание не учитывало доход, который Пригожин получает от российских компаний, работающих в сферах общественного питания и недвижимости.
В 2018 году правительство США ввело санкции против подконтрольной Пригожину компании «Евро Полис». Она получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что «вагнеровцы» освобождали нефтяные месторождения.
«Отчеты "Евро Полис" показывают, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году объем продаж компании составил 134 млн долларов, а чистая прибыль — 90 млн долларов», — пишет FT.
Также находящаяся под санкциями компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, в 2021 году отчиталась о продажах на 2,6 млн долларов. Еще две неназванные компании к концу 2021 года получили более 6 млн долларов дохода.
FT также выяснила, что некоторые компании Пригожина успели перевести свою деятельность на другие юрлица до того, как западные страны ввели против них санкции. Так Mercury LLC, работающая в сирийском нефтяном секторе и находящаяся под санкциями ЕС в 2021 году, за три года отчиталось о продажах на 67 млн долларов, но впоследствии заявила о нулевой выручке.
Ранее Центр «Досье» назвал имена бойцов ЧВК «Вагнер», которые отрезали голову сирийцу в 2017 году. Троих из них уже нет в живых.
Видео с пытками и фотографии с отрезанной головой сирийца были опубликованы в соцсетях, после этого ЧВК начала внутреннюю проверку утечки.
«Новая газета» еще в 2019 году назвала одного из убийц — Станислава Дычко с позывным «Скарабей». Заснял и опубликовал видео Михаил Машаров с позывным «Мавр».
Также «Досье» считает причастными к убийству Джахонгира Миразорова («Памир»), Владислава Апостола, Владимира Китаева с позывным «Китаец», Владислава Панчука («Роджер»), Олега Конгина («Конг»), Андрея Бакуновича («Стропа») и Игоря Крижановского («Рикошет»).
Журналисты считают, что приказ о пытках и убийстве отдавал командира 4-го штурмового отряда Николай Будьков.