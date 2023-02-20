Центр «Досье» назвал имена бойцов ЧВК «Вагнер», которые отрезали голову сирийцу в 2017 году

Центр «Досье» в новом расследовании выяснил имена бойцов ЧВК «Вагнер», причастных к пыткам и внесудебной казни в Сирии. В 2017 году в Сирии был жестоко убит местный житель. По данным «Досье», он вернулся в страну после долгого отъезда и «был мобилизован не то в сирийскую армию, не то в одно из парамилитарных проасадовских формирований». После этого мужчина дезертировал, но его поймали вагнеровцы. Они засняли на видео, как пытают сирийца. «Боевики ЧВК несколько раз стреляли в сирийца, раздробили ему конечности кувалдой, взорвали в паху запал от ручной гранаты. Потом ему отрезали голову, отрубили саперной лопаткой руки, а тело подвесили за ноги, облили бензином и сожгли», — пишет «Досье». «Новая газета» публиковала кадры, на которых изображены боевики ЧВК «Вагнер» с отрезанной головой убитого.

Скриншот из видео с пытками

Неизвестные лица, представляющиеся группой анонимных хакеров, передали журналистам документы внутреннего расследования ЧВК «Вагнер» о произошедшем. Благодаря этому центр «Досье», Die Welt, Insider, Paris Match и Arte смогли установить наемников, участвовавших в пытках и убийстве в Сирии. Первым, кого журналисты назвали причастным к убийству, стал Станислав Дычко с позывным «Скарабей». «Новая газета» опознала его на видео еще в 2019 году. По данным «Досье», именно Дычко командование поручило снимать пытки и казнь. 13 ноября 2019 года — в тот же день, когда в Сети появились видео убийства, — Дычко госпитализировали с диагнозом «депрессивный синдром». Затем его уволили из ЧВК. Через год он сменил фамилию на Майер, переехал в Старый Оскол и скончался в 2021 году.

Фото: паспорт Дычко/«Новая газета»

Еще одним участником убийства журналисты называют Джахонгира Миразорова с позывным «Памир». После Сирии он воевал в Африке, а в 2018 «был замечен в употреблении наркотиков и уволен из ЧВК без права восстановления». Также «Досье» считает Владислава Апостола причастным к убийству. «Владислав Апостол был тяжело ранен 8 февраля 2018 года в результате удара авиации США на левом берегу Евфрата, получив многочисленные осколочные ранения ног. Из-за массивной кровопотери на следующий день скончался», — выяснили журналисты.

Фото: Владислав Апостол на видео с пытками

Заснял видео и опубликовал его, предположительно, Михаил Машаров с позывным «Мавр». После того, как видео попало в сеть, мужчину уволили без права восстановления. По данным «Досье», он начал работать таксистом в Астрахани. Также в причастности к убийству подозревают Владимира Китаева с позывным «Китаец», Владислава Панчука («Роджер»), Олега Конгина («Конг»), Андрея Бакуновича («Стропа») и Игоря Крижановского («Рикошет»), погибшего в 2017 году. «Досье» пишет, что приказ о пытках и убийстве отдавал командира 4-го штурмового отряда Николай Будьков.