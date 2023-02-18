Reuters: в Турции и Сирии из-за землетрясения погибли больше 45 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения превысило 45 тысяч человек. Такие данные приводит Reuters.
Всего в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии — более 5 800. При этом ожидается, что число погибших еще возрастет, пишет агентство.
Спустя 296 часов после разрушительного землетрясения спасатели в провинции Хатай смогли помочь выбраться из-под завалов трем людям, включая ребенка, передает Anadolu.
Под завалами нашли мертвым футболиста турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу, который ранее играл за «Челси», «Эвертон» и «Порту», сообщила его агент Нана Сечере. Атсу был игроком сборной Ганы.
Фото: Christian Atsu / Twitter
Ранее из-под завалов вытащили четырех человек. Они провели там более 10 дней после землетрясения. Накануне в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5. Обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, когда на границе с Сирией произошло землетрясение магнитудой 7,7.