Reuters: в Турции и Сирии из-за землетрясения погибли больше 45 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения превысило 45 тысяч человек. Такие данные приводит Reuters.

Всего в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии — более 5 800. При этом ожидается, что число погибших еще возрастет, пишет агентство.

Спустя 296 часов после разрушительного землетрясения спасатели в провинции Хатай смогли помочь выбраться из-под завалов трем людям, включая ребенка, передает Anadolu.

Под завалами нашли мертвым футболиста турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу, который ранее играл за «Челси», «Эвертон» и «Порту», сообщила его агент Нана Сечере. Атсу был игроком сборной Ганы.