В Кемеровской области погиб один человек в результате аварийной посадки частного вертолета Ми-8

В районе горы Топхан в Кемеровской области один человек погиб в результате аварийной посадки частного вертолета Ми-8. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

На борту вертолета находились 10 человек. Другой член экипажа получил ранения. Обстоятельства происшествия выясняются. Позже ТАСС сообщил, что на борту находились сноубордисты.

По словам собеседника агентств, второй вертолет, летевший в паре с совершившим аварийную посадку Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим.

В настоящее время на месте аварии ожидают вертолет из Горно-Алтайска, который должен эвакуировать оставшихся членов экипажа.

Также информацию об аварийной посадке подтвердили власти Междуреченского района Кузбасса, пишет ТАСС. Информацией о жертвах и пострадавших в администрации не располагают.