Суд прекратил дело российского геолога Михаила Кавуна, обвиняемого в финансировании «Правого сектора»

Тимирязевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении Михаила Кавуна, обвиняемого в финансировании «Правого сектора», сообщила «Новой газете Европа» пресс-служба суда.

Суд вынес постановление 17 января, решение уже вступило в законную силу, но стало известно о нем только сейчас. Дело против Кавуна официально прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, добавили в пресс-службе.

Как уточняет правозащитный проект «Первый отдел», 10 февраля Кавун получил у следователя изъятый у него загранпаспорт и через десять дней уехал в Казахстан. Там он планирует продолжить трудовую деятельность по своей специальности в той же компании, в которой работал у себя в Астрахани.

61-летнего Кавуна арестовали 21 апреля 2022 года. Его подозревали по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) из-за поездок в Украину. Следствие считало, что во время этих поездок Кавун якобы передавал наличные деньги руководителю отделения украинской националистической организации «Правый сектор».