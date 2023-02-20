Разведка Нидерландов: Россия готовила диверсии на нидерландской энергетической инфраструктуре в Северном море

В последние месяцы Россия пыталась получить разведданные об энергетической инфраструктуре Нидерландов в Северном море, сообщил глава нидерландской военной разведки (MIVD) Ян Свиленс. Его слова передает Reuters.
«Россия составляет карту функционирования наших ветропарков в Северном море. Их очень интересует, как они могут саботировать энергетическую инфраструктуру», — сказал он.
Утверждается, что у морской ветряной электростанции в Северном море было обнаружено российское судно, которое пыталось составить карту объекта.
Корабли морской и береговой охраны вывели судно из моря до того, как россияне смогли бы получить нужные данные, заявил Свиленс.
Ранее Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке ряда российских дипломатов. Не уточняется, сколько именно человек должны покинуть страну. По словам Хукстра, в российском посольстве в ближайшем будущем должно остаться столько же дипломатов, сколько и в посольстве Нидерландов в Москве — то есть примерно десять человек.
Решение было принято в связи с тем, что Россия посылает в Нидерланды шпионов под видом работников посольства и отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам для работы в России.
В марте прошлого года Нидерланды выслали из страны 17 российских дипломатов. По данным кабинета министров страны, это были шпионы под прикрытием. В ответ Россия выслала 15 нидерландских дипломатов. Как сообщили в правительстве Нидерландов, с тех велись переговоры о размещении новых дипломатов, которые «зашли в тупик».