Разведка Нидерландов: Россия готовила диверсии на нидерландской энергетической инфраструктуре в Северном море

В последние месяцы Россия пыталась получить разведданные об энергетической инфраструктуре Нидерландов в Северном море, сообщил глава нидерландской военной разведки (MIVD) Ян Свиленс. Его слова передает Reuters.

«Россия составляет карту функционирования наших ветропарков в Северном море. Их очень интересует, как они могут саботировать энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

Утверждается, что у морской ветряной электростанции в Северном море было обнаружено российское судно, которое пыталось составить карту объекта.

Корабли морской и береговой охраны вывели судно из моря до того, как россияне смогли бы получить нужные данные, заявил Свиленс.