Соври-голова

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения Украины происходят по вине украинской ПВО» — эту фразу, как мантру, уже целый год произносит постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Произносит на официальном уровне ежемесячно, а то и чаще — словом, каждый раз, когда жилые украинские районы после ракетных ударов оказываются в руинах, а под завалами гибнут мирные жители… При этом Небензя не приводит прямых доказательств — видео, фото или документальных, что это именно украинские ПВО, а не российские ракеты стали виновниками гибели людей. Просто предлагает поверить на слово. И в этом его, Небензи, постоянство. Его трибуна — заседания Совбеза ООН. Кабинет — в Нью-Йорке на Манхэттене. Сегодня он — третья голова российской дипломатии после Сергея Лаврова и Марии Захаровой. Повторяет их стиль, аргументацию и риторику, как кажется, мало имеющую отношения к дипломатии. Такому не учат в МГИМО, скорее в других кабинетах… И, как и Захарова с Лавровым, Небензя никогда не поправляется, если его заявления опровергаются фактами. А они опровергаются, и как никогда часто именно с начала войны. Ему 61 год. Должность постпреда России при ООН занимает последние шесть лет. Сменил на этом посту тоже славившегося конфронтационной риторикой Виталия Чуркина, после Андрея Вышинского ставшего вторым представителем СССР и России при ООН, скончавшимся в Нью-Йорке при исполнении служебных обязанностей. И непонятно, кому сегодня повезло больше: дипломату Чуркину, который не дожил до так называемой «специальной военной операции», или дипломату Небензе, который попал в историю именно как военный рупор Кремля на международном уровне в эпоху одной из самых трагических и жестоких войн, развязанных Россией.

Алексей Небензя в годы войны. Фото: moypolk.ru

Отец Василия Небензи прошел фронт, был членом КПСС и активно делал карьеру, продвигаясь по комсомольской линии. В 1950-х Алексей Небензя получил должность первого секретаря комитета комсомола Сталинградской области, а в 1960 году — заведующего отделом пропаганды и агитации Сталинградского областного комитета КПСС. В 1970-х его командировали с семьей в Москву. В столице карьера Небензи-старшего продолжала строиться неимоверными темпами: сперва оказался в кресле заместителя председателя Госкомиздата СССР, затем повысили до председателя Совета по детской литературе и дали Заслуженного работника культуры РСФСР.

Сын Василий, как и полагается детям советской номенклатуры, был зачислен в элитный вуз, куда детей обычных родителей никогда не брали, — МГИМО при МИД СССР. Окончив его в 1983 году, Небензя-младший сразу же окунулся в дипломатическую работу. С конца 1980-х и по середину 90-х он попеременно то атташе посольства СССР в Таиланде, то третий секретарь Управления международных экономических отношений МИД СССР, то второй секретарь Управления международных организаций при том же МИД СССР, затем заведующий отделом Департамента международных организаций уже МИД России. С 1996 года по 2000 год — работа в США в должности советника, а вскоре старшего советника постоянного представительства России при ООН. Затем снова Москва: до 2006 года Небензя занимает руководящие должности в Департаменте международных организаций МИД России. Следующие пять лет он и его семья (жена Людмила и сын Сергей) проводят в Женеве: в Швейцарию Небензю отправили замом постоянного представителя России при ВТО. Затем возвращают Москву на должность директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.

Впрочем, за чьи именно права бился Небензя на данном посту, осталось неясным, да и бился недолго. Уже в 2013 году его наконец-то повышают до зама самого министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ну а через четыре года в Нью-Йорке на 67-й улице Манхэттена в здании российского представительства при ООН случится сердечный приступ у постпреда Виталия Чуркина. Прямо в его кабинете. Через час он скончался в больнице прямо во время реанимационных действий, так и не придя в сознание… Странное совпадение: ровно за 53 года до этого аналогичный сердечный приступ случится у постпреда СССР в ООН, бывшего сталинского прокурора Андрея Вышинского. Тоже в его кабинете на Манхэттене… Скоропостижная смерть Чуркина, как когда-то Вышинского, потрясет многих, однако криминального следа в ней не найдут. Уже через два месяца МИД предложит ему замену — зама Лаврова Василия Небензю. Путин своим указом выбор одобрит.

Вид на нью-йоркскую больницу, где 20 февраля 2017 года скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Фото: Volkan Furuncu / Anadolu Agency / Getty Images

Бензя К слову, именно Путин принесет Небензе первую широкую известность. В своей, правда, традиционной манере. Летом 2018 года, проводя закрытую встречу с российскими послами в зарубежных странах, президент пошутит над фамилией новоиспеченного постпреда РФ в ООН. Журналист кремлевского пула, автор нескольких книг о Путине Андрей Колесников так описал в «Коммерсанте» показавшийся ему страшно смешным эпизод со встречи президента с послами:

«А в самом конце встречи и случилось то, к чему всё шло. Может, Владимир Путин увидел всё те же несильно веселые или даже еще больше озабоченные лица послов и решил их как-то приободрить. А может, он просто всё это время, с момента начала доклада Василия Небензи, думал об этом. Так или иначе, перед тем как проститься с послами, он вдруг произнес: — А почему, — спросил президент, — фамилия представителя России в ООН Небензя? У нас же позитивная повестка дня! Давайте просто Бензя!»

Заканчивал господин Путин под ожидаемый хохот послов. Смог улыбнуться, говорят, даже Василий Небензя. Или теперь уже Бензя? Небензя довоенный В чем-то Василий Небензя повторяет своего предшественника Виталия Чуркина. Резкие и не очень дипломатичные заявления последнего, направленные против западных стран и звучавшие во время заседаний СБ ООН, расходились на цитаты и «интернет-мемы», становясь символом возродившейся «холодной войны». Но во времена Чуркина еще не шла война реальная — да еще с ближайшим соседом Украиной. И мало кто вообще мог предположить, что эта война будет… Небензя довоенный на заседаниях Совета Безопасности ООН если и касался Украины, то, как правило, в связи со сбитым еще в 2014 году над Донбассом пассажирским боингом MH17. Он заявлял, что Россия отказывается признавать выводы Международной следственной группы, установившей ответственность Москвы.

Называл эти выводы и обвинения в адрес России «беспочвенными», говорил, что участвовавшие в расследовании страны использовали «дурные методы».

«Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли. С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено», — обращался Небензя к главе МИД Нидерландов Стефу Блоку, когда тот заявил, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся. У него было всё, что нужно для постпреда времен «холодной войны»: внешняя суровость, ультимативный и даже угрожающий стиль. Впрочем, довоенному Небензе была еще свойственна более человеческая, хоть и вряд ли искренняя риторика. Про тот же Boeing MH17: «Мы возмущены этим ужасным происшествием и глубоко скорбим о жертвах и сочувствуем их родным и близким. Мы настаиваем на проведении заслуживающего доверия расследования, истинные виновные должны быть определены на основе достоверных доказательств». Небензя военный «Достоверные доказательства» стали коньком Небензи и после 24 февраля 2022 года. Правда, сейчас его нынешний военный стиль выступлений на заседаниях Совбеза ООН, как калька, повторяет словарный запас и всю полифонию жаргона Марии Захаровой и самого Сергея Лаврова. «Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией», — так 24 ноября 2022 года Небензя объяснял на заседании Совбеза цели российских ракетных атак по территории Украины. По его словам, одной из целей специальной военной операции является «подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России». Небензя пообещал, что цель будет достигаться военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО». …Совпадение, но за три дня до вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Владимир Путин наградил Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Василий Небензя выступает на специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной нападению России на Украину, 28 февраля 2022 года. Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Как несложно догадаться, после 24 февраля вклад Небензи «в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации» продолжился с еще большей активностью, чем до войны. «Никто не обещал результата через три дня или через неделю. Сейчас некоторые эксперты уверяют, что российская военная операция забуксовала и идет значительно медленнее, чем планировалось. Но прогресс есть, он продолжается, и это ясно как божий день», — заверял Небензя иностранных журналистов спустя полгода после начала войны. За весь прошедший с 24 февраля год высокопоставленный российский дипломат ни в своих интервью, ни в Совбезе ООН, естественно, никогда не признавал факта негуманных методов ведения войны со стороны российской армии. Настаивал исключительно на «зверствах, которые творят украинские войска и националисты в Донбассе», заверял, как и ведущие в новостях на первом и втором каналах российского госТВ, что в Украине существует завод по производству биологического оружия, а украинские бойцы «ведут обстрел собственных жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов». И не приводил доказательств. Но называл фейками Бучу, требовал «подтвержденных доказательств» наличия сотен жертв в Украине, включая детей, разрушенных бомбардировками больниц и школ. Иностранные коллеги на заседаниях Совбеза и корреспонденты иностранных СМИ в беседах говорили ему, что эти факты как раз зафиксировали эксперты ООН, находящиеся в зоне военного конфликта, и независимые НКО, например, Save the Children. Не смутило дипломата и то, что его публично уличили во лжи. После обстрела мариупольского роддома российский постпред на заседании Генассамблеи демонстрировал две фотографии украинских женщин и утверждал, что это якобы на самом деле один человек — а именно «подставная актриса», «загримированная» как две разные женщины.

На самом деле — и Небензе это показали там же, на Генассамблее, — независимое расследование доказало, что это разные женщины: одна в результате обстрела погибла вместе с так и не родившимся ребенком, вторая — Марианна Вышемирская — получила легкие ранения и вскоре родила дочь. Сама она тоже опровергла, что участвовала в каких-либо постановках. В следующий раз Небензя, приводя примеры «негуманных методов ведения Киевом войны», рассказывал о противопехотных минах «Лепесток». По его, Небензи, данным, «лепестки» Вооруженные силы Украины якобы разбрасывают в жилых зонах, на улицах и в парках. И дети принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки.

Тогда «лепестки» срабатывают, и от взрыва страдают мирные жители, обращал внимание дипломат. Однако про количество пострадавших от «лепестков», а также про жертвы ничего сообщить не мог.

Затем Небензя угрожал «конкретными правовыми последствиями» США и другим союзникам, которые помогают Украине при наведении установок HIMARS. Предупреждал: «Россия внимательно фиксирует все подобные преступные действия». Наконец, обвинял президента Украины в «срыве» частичной мобилизации, объявленной президентом Путиным в сентябре 2022 года. Как объяснял на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя, сорвать мобилизацию Зеленский пытался с помощью своих видеообращений, записанных «умышленно на русском языке из тактических и пропагандистских соображений». Зеленский, напомним, действительно призывал россиян не брать в руки повестки, скрываться от мобилизации или сдаваться в плен. По словам Небензи, таким образом украинский лидер «пытался вбить клин между [российскими] властью и обществом». Как отнесся к мобилизации 28-летний Сергей Небензя, родной сын постпреда РФ в ООН, осталось неясно. Отправился ли Небензя-младший воевать — об этом Небензя-старший отчего-то счел нужным не уточнять.

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