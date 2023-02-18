Глава МИДа Нидерландов сообщил о высылке ряда российских дипломатов

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке ряда российских дипломатов. Его слова передают NOS, RTL Nieuws, также соответствующая информация была размещена на сайте правительства Нидерландов.

Не уточняется, сколько именно человек должны покинуть страну. По словам Хукстра, в российском посольстве в ближайшем будущем должно остаться столько же дипломатов, сколько и в посольстве Нидерландов в Москве. Глава МИДа уточнил, что речь идет примерно о десяти людях.

Решение было принято в связи с тем, что Россия посылает в Нидерланды шпионов под видом работников посольства и отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам для работы в России.