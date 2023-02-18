Глава МИДа Нидерландов сообщил о высылке ряда российских дипломатов

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке ряда российских дипломатов. Его слова передают NOS, RTL Nieuws, также соответствующая информация была размещена на сайте правительства Нидерландов.
Не уточняется, сколько именно человек должны покинуть страну. По словам Хукстра, в российском посольстве в ближайшем будущем должно остаться столько же дипломатов, сколько и в посольстве Нидерландов в Москве. Глава МИДа уточнил, что речь идет примерно о десяти людях.
Решение было принято в связи с тем, что Россия посылает в Нидерланды шпионов под видом работников посольства и отказывается выдавать визы нидерландским дипломатам для работы в России.
«Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает попытки переправить сотрудников разведки в нашу страну под дипломатическим прикрытием. Мы не можем и не будем этого допускать»
, — сказал глава МИДа.
Российским дипломатам нужно будет покинуть Нидерланды в течение двух недель. Помимо этого, российское торговое представительство в Амстердаме закроют со вторника, а с понедельника прекратит работу генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
В марте прошлого года Нидерланды выслали из страны 17 российских дипломатов. По данным кабинета министров страны, это были шпионы под прикрытием. В ответ Россия выслала 15 нидерландских дипломатов. Как сообщили в правительстве Нидерландов, с тех ведут переговоры о размещении новых дипломатов, которые «зашли в тупик».