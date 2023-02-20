Полину Фейс, позировавшую без одежды на фоне храма, отправили на принудительное лечение

Головинский районный суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Полину Моругину (Полину Фейс), которая сфотографировалась обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими.

Прокурор считает, что девушка нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как представляет опасность для общества и самой себя.

Моругина заявила, что не возражает против помещения ее на принудительное лечение. В то же время, отмечает ТАСС, мать девушки, которая выступает ее законным представителем, сказала, что находит данную меру необходимой.

Судья Кристина Кострюкова возложила дальнейший контроль за состоянием девушки на психоневродиспансер по месту жительства.

В отношении Полины Фейс было возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК).