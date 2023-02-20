«На Западном фронте без перемен» выиграл семь премий BAFTA, в том числе как лучший фильм

Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера получила награду премии BAFTA в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщается на сайте премии.
Картина также победила в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший неанглоязычный фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший звук».
По четыре награды получили «Банши из Инишерина» Мартина Макдонаха и «Элвис» База Лурмана. Картина Макдонаха одержала победу в номинациях за лучший британский фильм, оригинальный сценарий, мужскую роль второго плана (Барри Кеоган) и женскую роль второго плана (Керри Кондон).
«Элвис» удостоился признания за лучший кастинг, дизайн костюмов, грим и прически. Также приз получил исполнитель главной мужской роли в фильме Остин Батлер.
Награду за «Лучшую женскую роль» получила Кейт Бланшетт. Она сыграла дирижера в драме «Тар».
«Аватар: путь воды» получил премию за лучшие визуальные эффекты, а «Вавилон» — за лучшую работу художника-постановщика.
«Навальный» стал лучшим документальным фильмом, «Пиноккио» — лучшим анимационным фильмом. «Все везде и сразу» получил премию за лучший монтаж.