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Документальный фильм «Навальный» получил премию BAFTA

Фильм «Навальный» выиграл премию BAFTA в категории «Лучший документальный фильм». Об этом говорится на сайте премии.

Кадр из фильма: BAFTA

Кадр из фильма: BAFTA

«Поздравляем всех причастных! Но в эту самую минуту главный герой этого фильма находится в тюрьме. Освободите Алексея Навального!» — написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Фильм режиссера Дэниэла Роэра повествует о жизни Навального с момента его отравления в августе 2020 года и до возвращения в Россию в январе 2021 года.

Вручение премии проходило в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

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Фильм «Навальный» также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

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