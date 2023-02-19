Документальный фильм «Навальный» получил премию BAFTA

Фильм «Навальный» выиграл премию BAFTA в категории «Лучший документальный фильм». Об этом говорится на сайте премии.

«Поздравляем всех причастных! Но в эту самую минуту главный герой этого фильма находится в тюрьме. Освободите Алексея Навального!» — написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Фильм режиссера Дэниэла Роэра повествует о жизни Навального с момента его отравления в августе 2020 года и до возвращения в Россию в январе 2021 года.

Вручение премии проходило в Королевском фестивальном зале в Лондоне.