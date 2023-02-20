Генпрокуратура признала «нежелательным» движение Free Nations League

Генпрокуратура признала «нежелательным» на территории РФ незарегистрированное литовское движение Free Nations League («Лига Свободных Наций»). Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Ведомство установило, что ее руководители, «являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине», «призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

В описании телеграм-канала «Лига Свободных Наций / Free Nations League» указано: «Мы боремся за реализацию народами и территориями РФ права на самоопределение».

В нем опубликовано обращение к организаторам Мюнхенской конференции по безопасности, подписанное, в том числе, соучредителем фонда «Свободная Якутия» Раисой Зубаревой и соучредителем движения «Свободный Идел-Урал» Рафисом Кашаповым. В конце января Кашапова внесли в реестр «иноагентов».