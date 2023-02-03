Продукты распада

В Брюсселе, в здании Европарламента, 31 января прошел 5-й Форум Свободных народов ПостРоссии. Сепаратисты-эмигранты родом из разных регионов России — от Псковской области до Бурятии — обсуждали, как им ее развалить. Целый день участники форума под бдительным контролем организаторов из Украины и депутатов Европарламента от Польши и Латвии жаловались на геноцид прошлых лет и просили Запад помочь им вырваться из «тюрьмы народов». Но были и оригинальные предложения. Депутат Верховной рады объявил о проведении онлайн-референдумов об отделении Кубани, Калининграда, Сибири и Урала от России, а башкирский националист призвал собрать и обучить на деньги Запада армию, которая после разгрома России в Украине перейдет границу и освободит всех желающих от власти Москвы. Журналист Илья Азар съездил в Брюссель и воочию убедился в серьезности намерений сепаратистов.

Ко входу в стеклянное и довольно уродливое здание Спака (один из корпусов Европарламента) подошла организованная группа из нескольких десятков человек. Не туристы это вовсе, а российские сепаратисты всех мастей, «самые радикальные представители российских регионов», как позже в этот день отрекомендует их экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (его экспертизе стоит доверять: он сам, по мнению Росфинмониторинга, — террорист). Правда, поеживающиеся на ступеньках Европарламента ранним утром в Брюсселе сепаратисты не казались очень уж грозными. Организаторы выкрикивали фамилии и раздавали наклейки, без которых не пройти внутрь цитадели европейской демократии.

Один из пришедших, чтобы скоротать время, начал разворачивать флаг Ичкерии (самопровозглашенное в 90-х государство на территории современной Чечни) для фотосессии, и к нему тут же подскочил высокий мужчина.

— You are free Chechenia? — спросил он. Получив утвердительный ответ, расцвел: «Great! I support free Chechenia» и попросил разрешения сфотографироваться вместе.

Участник форума разворачивает флаг Ичкерии. Фото: Илья Азар, специально для «Новой газеты Европа»

Отходя, совершенно счастливый, он говорил себе под нос: «Oh, how wonderful it is!» Восторженный поклонник независимой Чечни оказался австрийским экономистом Гюнтером Фелингером. Он и Закаев — спикеры 5-го форума Свободных народов ПостРоссии (ФСНПР), который 31 января прошел в здании Европарламента. Депутаты, правда, мероприятие анонсировали иначе, как круглый стол: «Имперская Россия: Завоевание, геноцид и колонизация. Перспективы деимпериализации и деколонизации». На баннере был изображен забрызганный кровью герб России с профилем Путина посередине.

На входе в Европарламент флаг Ичкерии отобрал охранник — внутрь с ним почему-то нельзя. Мужчина из свиты главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева спорил недолго — судя по всему, у него было запасное полотнище (во всяком случае, когда Закаев в конце форума зачитывал его декларацию, флаг был на месте). Организовала заседание Форума на такой солидной площадке Фракция консерваторов и реформистов (ECP), у которой в Европарламенте сейчас 64 депутата (из 704). Это евроскептики и правые, в основном из Восточной Европы: наиболее солидно во фракции представлена правящая польская партия «Право и справедливость».

В качестве фронтвумен форума выступила Анна Фортыга, экс-глава МИД Польши в 2006-2007 годах, аккуратная немолодая женщина в белой блузке и черном пиджаке. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Украина выиграла эту войну и прогнала захватчиков, вернулась себе все территории, включая Крым», — сказала Фортыга, открывая заседание.

Геноцид и оккупация Первая панельная дискуссия ФСНПР (целиком ознакомиться с выступлениями можно тут) была посвящена имперской идеологии России — от Ивана Грозного до наших дней. Рамку для дискуссии обозначил американский профессор Брайан Уильямс. В «Википедии» утверждают, что он работал на ЦРУ и вообще-то считается специалистом по Афганистану. Уильямс показал собравшимся красочную презентацию с картами российской экспансии на восток, рассказал о том, сколько страданий принесли русские тувинцам, ногайцам, казахам, где Россия «систематически уничтожала тысячелетнюю культуру кочевников евразийских степей», и казакам, разрушив их «уникальную демократию». Везде, справедливо заметил Уильямс, приход России приводил к кровавой бойне и полному «краху местных обществ». Еще американский профессор продемонстрировал собравшимся картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и Сурикова «Покорение Сибири Ермаком».

Спикеры Форума Фатима Тлис, Ахмед Закаев и Брайан Уильямс. Фото: Илья Азар, специально для «Новой газеты Европа»

Закончил Уильямс свое выступление рассказом о завоевании Россией Северного Кавказа, детально остановившись на ее борьбе с черкесами, которую он сравнивает с уничтожением индейцев американцами и считает геноцидом. Следом выступил Ахмед Закаев, говоривший по-русски (хотя большая часть выступавших заранее подготовили речи на английском). «Менялись цари, генсеки и президенты, монархия сменилась большевиками, а потом псевдодемократией, но главная установка — покорить или истребить кавказцев — не менялась никогда», — говорил он. Кратко остановившись на борьбе шейха Мансура и имама Шамиля, Закаев подробно рассказал о Горской республике, возникшей на Кавказе после октябрьской революции. Это было не просто так.

Закаев чуть погодя торжественно объявил, что к 105-й годовщине создания Горской республики он планирует «восстановить это государственное образование, воссоздать конфедерацию кавказских народов».

«Есть уверенность, что мужественный и героический отпор украинской армии российским захватчикам и поддержка запада сломает хребет российским агрессорам. Нам нужен демонтаж и переустройство России… исключительно важно вернуться к Горской республике», — сказал Закаев и напомнил, что «деоккупировать Чечню» Украине помогают и воюющие на ее стороне вооруженные силы Ичкерии. Закаев отметил, что «чеченцы с большим воодушевлением восприняли признание Верховной Радой Украины [в октябре 2022 года] независимости Ичкерии». «Уверен, что проект [новой] Горской республики найдет поддержку в Вашингтоне и Европейском Союзе. Глава МИД сегодня вылетел в Вашингтон с этим проектом», — сказал Закаев. Надо сказать, что идея эта не нова: еще в 1998 году с таким же объявлением выступил экс-глава МИД Ичкерии Мовлади Удугов. Самым эмоциональным выступлением насыщенного дня в Европарламенте стала речь Анвара Курманакаева, представлявшего Ногайское движение (ногайцы — тюркский народ на Северном Кавказе). «Много сказали о геноциде, и я тоже хочу напомнить, что был и геноцид ногайского народа при Екатерине Второй. Уничтожили самое малое 500 тысяч ногайского народа, но это скрывается! Мы остались малым народом, ничего не решающим. Нас разделили на мелкие куски и отдали разным территориям, чтобы нас вообще было не слышно. Мы потеряли астраханское ханство! Астрахань уже 500 лет оккупирована», — рассказывал Курманакаев. Он заявил, что в Астраханской области живут 200 тысяч ногайцев, и они хотят создать ногайское государство Астрахань, чтобы «наконец освободиться от гнета и нищеты». Курманакаев настаивал, что коренным народам нужна свобода, приводя в пример русский народ, который привык жить в рабстве и даже придумать поэтому ничего своего не может: «Пушкин и Лермонтов переписали все у коренных народов и выдали за свое, они ничего не создали». Курманакаев обратился ко всему миру, чтобы тот признал ногайский геноцид. «Ужас, что творили русские солдаты на нашей территории, они брали новорожденных детей и били их об стену, а потом смеялись, что голова ребенка лопается как спелый арбуз», — закончил он свою речь срывающимся голосом.

Анвар Курманакаев. Скриншот

О геноциде, учиненном Российской империей и Советским союзом, говорили также представители ингушей, татар, башкир, бурят, северных малочисленных народов и даже карел. Все они с горечью вспоминая прошлое, с надеждой смотрели в будущее.

Под крылом Украины Парадоксально, но собрать вместе представителей народов, населяющих Россию, удалось украинцам. Сами свободные народы ПостРоссии этого сделать то ли не смогли, то ли не захотели. «К сожалению, известный анекдот про то, что Россия не только не может жить без Украины, но и развалиться без Украины не может, действует», — сказал мне с усмешкой организатор ФСНПР Олег Магалецкий.

Известно про него немного: он родился в 1989 году, активно участвовал в событиях на Майдане. По версии российского сайта Prigovor.ru, это он направил бульдозер на ряды омоновцев на Банковой улице в ходе одного из самых запоминающихся эпизодов первого этапа украинской революции. Сам Магалецкий рассказал мне, что помогал «прикатить бульдозер к линии соприкосновения», но потом, наоборот, участвовал в остановке машины, «чтобы та не принесла вреда срочникам». Потом Магалецкий воевал в АТО, где получил ранение.

Занимается он, по его словам, стратегическим девеломпентом, управлением, предпринимательством, маркетингом и продажами. О том, как ему удалось стать организатором ФСНПР, говорит туманно.

По словам Магалецкого, деньги на проведение форума (а его участники в Брюсселе жили в шикарной гостинице Radisson Red) дают то в Европарламенте, то частный украинский бизнес.

Олег Магалецкий. Фото: Facebook

— Почему вы, украинец, вообще занимаетесь форумом народов ПостРоссии? — спросил я Магалецкого. — Украина не сможет выжить, если рядом будет империя, которая хочет ее уничтожить. Войну нельзя выиграть, только защищаясь, поэтому мы должны помогать народам и регионам, оккупированным Россией, но которые хотят жить как небольшие европейские страны. Это наш естественный союзник, поэтому надо актуализировать этот процесс.

Мы хотим показать, что Россия — это не монолит, и что в первую очередь демонтаж России выгоден ее жителям, — ответил тот.

Он не спорит с тем, что участники форума — не самые популярные в своих регионах политики, но видит в этом свои плюсы. «Очень долго и системно спецслужбы России работали против общества в России, против пассионарной и разумной ее части. Кто-то уехал, кто-то ушел в зону комфорта, кто-то продался, и ядро нужно создавать заново. Это минус, но есть и плюс, потому что можно сделать его максимально конструктивным», — сказал Магалецкий. На мой скепсис он реагирует так: «20 лет назад все смеялись над тем, как будут жить маленькие Литва, Латвия и Эстония, но сейчас уже не смеются». Телеграм-канал ФСНПР пока, впрочем, без улыбки читать невозможно. Например, там регулярно появляются баннеры с надписями вроде такой:

«А ты уже присоединился к фонду по развалу Россиюшки? Что сделал ты для развала сумасшедшей Террористической Империи?😁 Присоединяйся!🔥»

Сепаратисты всех мастей Кроме представителей национальных республик в Брюссель прибыли и сепаратисты из других регионов России. Флориан Шур требовал автономии для Калининградской области, попросив модератора называть ее столицу только Кенигсбергом. Евгений Бурсанидис, работавший в Греции экскурсоводом, представлял движение «Малиновый клин» и рассказывал про оккупацию Кубани в 20-х годах прошлого века. «Мы еще посмотрим, что будет лучше [для Кубани] — независимость или вхождение в состав Украины. Но это точно будет win-win для всех стран западного мира», — сказал Бурсанидис и начал расписывать богатства Кубани, как будто продавая ее будущим владельцам. Петербуржец (в прошлом) Павел Мезерин рассказывал про волшебную страну Ингрию (она же Ингерманландия). «Русские в Калининграде, Москве или Сибири хотят свободы и заслуживают свободы. Помогите россиянам создать новые демократические государства», — прямо обратился он к депутатам Европарламента. Мезерин тоже рассказывал о достоинствах Санкт-Петербурга, читая английский текст по бумажке с сильным русским акцентом. «Ингрия — страна, а Санкт-Петербург — это национальность. Санкт-Петербург— жемчужина Европы, мы всегда были ее частью. Мы не хотим принимать участие в имперских войнах, Украина — часть Европы, и Санкт-Петербург тоже! Мы хотим домой в Европу, пустите нас обратно!» — таким эмоциональным призывом закончил свою речь Мезерин.

Павел Мезерин на форуме Свободных народов ПостРоссии. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Обратился с воззванием к европейским политикам и Артем Тарасов (родом он из Пскова, живет в Германии). «Псковская республика была отдельным государством с совершенно отличной от Москвы системой, мы были одной из первых жертв России, но она не остановилась до сих пор. Псков должен стать независимой страной, навсегда покинуть Россию, вернуться на Запад к своим европейским братьям, от которых нас оторвали. Мы хотим жить с вами! Наша независимость от России будет выгодна балтийскому региону и всей Европе», — убеждал он европарламентариев. Тарасов потом объяснил мне, что фактически представляет на форуме лишь себя и нескольких единомышленников из социальных сетей. Он исследователь из области права, имеет три диплома (два российских, один немецкий) и работает в гуманитарной сфере. «Мы хотим, чтобы Псков был самым русским и православным регионом Балтии, но частью Европы, а не самой европейской частью России», — сказал он мне. — А зачем? — наивно уточнил я. — Чтобы он жил в другой бытовой и культурной системе, чтобы он не был частью Российской истории вообще. Это принципиальный вопрос, просто эти земли по истории и по духу — другие, они просто не должны быть в составе России! — А псковичи-то поддерживают это? — удивился я, не заметив в ходе визитов в древний город признаков сепаратизма. — Я не знаю, — честно ответил Тарасов. — Большинство-то просто не знают [о нас] — не достучаться до них. Но я знаю, что у людей [в Псковской области] есть региональная идентичность, и она сильнее, чем в других национальных регионах России. Но локальный патриотизм в Пскове не политический, можно сказать, что бытовой, но этот фундамент можно окрасить в политический цвет. Только для этого нужно информационно воздействовать на людей.

Артем Тарасов из Пскова. Фото: Илья Азар, специально для «Новой газеты Европа»

Европейский скептизицм Самым пламенным спикером на форуме оказался тот самый австрийский экономист Фелингер, который фотографировался с флагом Ичкерии. Евродепутат от Польши Козьма Злотовски, ведущий второй панели, представляя Фелингера, пошутил, что его-то страна никогда не была частью России. — Мы были оккупированы Россией 10 лет [после окончания Второй мировой] и не забыли, как это было ужасно, — возразил экономист. Надо сказать, что Австрия была тогда разделена на четыре зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. Фелингер рассказал, что выступает за вступление в НАТО Австрии, Косово, Боснии и Украины и привел в пример уже вступившую в альянс Черногорию. «Она 90 лет была оккупирована Сербией, а сейчас там евро и НАТО. Если Черногория может быть независимой, то почему не могут Кубань и Чечня? Это ролевая модель! Югославия развалилась на девять стран, и там все замечательно, это ролевая модель для раздела Российской империи, надо изучить и скопировать процесс», — тараторил Фелингер, будто забыв о том, как долго и кроваво разваливалась Югославия. Именно Фелингер вывел на экран знаменитую карту раздела России на 34 территориальных образования, которой в прошлом году прославилась ФСНПР. «Мы не можем терпеть такую ужасную и террористическую империю, они могут на нас напасть опять, мы должны демонтировать Россию! Российская весна должна вести не к свободной и демократической России, а к 34 независимым государствам! Спасибо за внимание и слава Украине», — завершил свою речь австриец. Зал ответил: «Героям слава». Мысли австрийца развил Андриус Алманис из Литвы: директор Института регионов России представил собравшимся четыре сценария развития ситуации в России, каждый из которых заканчивался распадом страны.

Интересно, что худшим Алманис счел вариант, при котором после поражения в войне возникает демократическая, но все еще единая Россия.

«Это самый опасный сценарий, потому что демократический режим все равно гарантированно скатится к восстановлению империи и новым войнам, и только после этого все равно распадется. Вы скажете, что это необязательно так будет? — спросил делегатов Алманис и тут же сам ответил. — Но вспомните, что было после Ельцина! Зачем повторять ошибки?» В разделе рекомендаций Алманис посоветовал Западу разработать план демократизации регионов («будущих стран») и всячески их на этом пути поддерживать. Участники последней панели «Политика Запада по отношению к России» были более прагматичны: они согласились, что Россия должна сохраниться, но стать демократической, хоть и высказывали опасения, что это через многие годы, действительно, может снова привести к войне. «Преемник Путина не будет [президентом США Томасом] Джефферсоном! Москва никогда не оставит свой имперский взгляд на западных соседей. Идея начала 90-х годов, что мы можем жить с Россией мирно, невозможна», — с широкой улыбкой и веселым тоном заметил американский внешнеполитический эксперт Люк Коффи. Эти речи очень не понравились еще одному спикеру в этой панели: экс-депутату Госдумы Илье Пономареву: «Мы сидим в самом центре европейской демократии, но я слышу пораженческую идеологию: запрем Россию в коробочке, продержимся еще два поколения, а потом она опять вылезет, все будет плохо всегда».

Фото: Илья Азар, специально для «Новой газеты Европа»

Пономарев, называющий себя российским политиком, организовавший в Польше «теневой кабинет» (он сам это так называет) и готовящийся взять власть в России, обратился к делегатам съезда с воззванием: «Власть начинается не с того, что кто-то что-то на бумажке написал. Власть начинается в душе, власть — это дух, это самоощущение. Наши противники [в Кремле] уже ощущают, что власть исчезает из их рук. Пока еще есть вакуум, неясно, кто сменит их. Здесь [собрались] одни из претендентов, мы должны почувствовать, что мы можем это сделать», — говорил Пономарев. Он напомнил, что винтовка рождает власть и призвал помогать ВСУ и организовывать партизанское движение. «Нам необходимо всем вместе взять Москву, поэтому к 54 государствам в Рамштайне нужно добавить еще 34 региона из России. Вот это будет глобальная антипутинская коалиция! Ее лидер, Украина, и не надо этого стесняться, ведь Украина — сейчас главная революционная сила в России», — сказал экс-депутат Госдумы.

Экс-глава МИД Польши Анна Фортыга. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

В кулуарах форума я спросил евродепутата Фортыгу, уверена ли она, что люди, которые выступали здесь по ее приглашению, пользуются поддержкой народа в своих регионах в России. «Они известны на Западе, — ответила она, назвав по фамилии только действительно хорошо известного там Закаева. — Они приехали из [России], а их представительность зависит от их людей».

— Думаете, их регионы, правда, хотят независимости? — Я не знаю! Вы слышали Закаева, его речь была ясной, но чего хотят люди, уже их дело. Важно дать площадку для дискуссии, потому что в современной России места для такого разговора нет. Все такие лидеры либо за границей, либо в тюрьме, — ответила Фортыга еще раз уточнив, что ее главная цель и мечта — это победа Украины в войне. Латвийский евродепутат Роберт Зиле (модератор заключительной панели форума) сразу предупредил меня, что его партия приняла решение не давать комментариев на русском языке. Зиле раньше был сопредседателем правой латвийской партии «Национальное объединение — Все для Латвии» (сейчас — «Национальный альянс»), но с 2011 года сосредоточился на карьере в Европарламенте, где занимает пост вице-спикера. — Вы поддерживаете идею распада России на 34 страны? — прямо спросил я депутата. Он усмехнулся и ответил: «Я думаю, что [на форуме] состоялся интересный обмен мнениями. Я не организатор, меня просто попросили отмодерировать одну панель. Но это долгая дорога, и судя по нашей дискуссии, западные демократии на данном этапе не заинтересованы в распаде России. — А вы и Латвия? — Если рассуждать прагматично, то мы давно знали, что Россия становится все более агрессивной. Латвия не будет расстроена, [если Россия распадется], потому что мы не хотим видеть рядом агрессивного и сильного в военном смысле соседа, — сказал Зиле. Он напомнил, что Латвия дважды добилась независимости от Российской империи и СССР, когда те были слабы, и не исключает, что теперь это может стать рабочей моделью и для российских регионов.

Латвийский евродепутат Роберт Зиле. Фото: EPA-EFE / TOMS KALNINS

Интервенция башкир Если татары в лице журналистки Юлии Файзрахмановой на форуме предложили создать татарский национальный батальон в рядах ВСУ, то башкиры пошли дальше (и это логично, ведь в украинской армии у них уже есть своя рота). Один из создателей башкирской организации «Башкорт» (признана в России экстремистской) Руслан Габбасов, выступая в панели «Тюрьма народов» напомнил, что башкиры — двухмиллионный народ, колонизированный Москвой, а его давняя мечта — независимость. «Из-за российской политики скрытого и открытого геноцида, репрессий, этноцида и лингвоцида башкирский народ за 100 лет уменьшился в количестве.

Только независимость Башкортостана может спасти мой народ от ассимиляции и растворения в русской массе», — говорил невысокий лысеющий мужчина в очках.

Габбасов с сожалением констатировал, что «большой Запад сегодня не заинтересован в распаде России и освобождении ее народов», и «как только ВСУ выбьет оккупационные российские войска со своей территории, тут война и остановится». Не стал башкирский националист преувеличивать и готовность участвовать в развале страны самих жителей России: «На местах народ в большей своей части подвержен пропаганде и поддерживает войну с Украиной». Дальше Габбасов поставил ребром нависший над Форумом народов ПостРоссии вопрос: «Как мы собираемся делать свои республики независимыми в таких обстоятельствах?», — и продолжил: «Распад России начнется без нашего участия, к власти придут местные элиты, тесно интегрированные в российскую политическую систему, и поддержит их глубинный народ, и противостоять будет некому: оппозиция разгромлена, гражданское общество не сформировалось. Элиты эти перекрасятся в либералов местного разлива и противников Путина».

Но оказалось, что у Габбасова все-таки есть план даже для такой, казалось бы, безвыходной ситуации. Во-первых, сформировать постоянно действующий Совет из представителей национальных и региональных движений при Евросоюзе, ведь «хорошим русским» (Габбасов в этот момент оторвался от листа бумаги и показал пальцами кавычки), которые говорят с европейскими чиновниками от лица всей России, «двухмиллионный башкирский народ не давал права говорить от его имени». Впрочем, кто и когда дал это право самому Габбасову, тоже неизвестно. А, во-вторых, по мнению Габбасова, «всей российской оппозиции нужно заключить союз и создать единую вооруженную армию, состоящую из сил национальных республик и регионов, чтобы после поражения России вооруженными и обученными Западом силами войти в страну и добиться ее поражения и полной ликвидации». По словам Габбасова, русские должны дать под контролем Запада гарантии, что потом отпустят всех, кто захочет выйти из состава РФ.

Один из создателей организации «Башкорт» Руслан Габбасов. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

«Если российская оппозиция откажется, то мы займемся этим без нее», — пригрозил башкирский националист. Он уверен, что ядерная угроза, которой опасается Запад, в этом сценарии невозможна, потому что »по своей территории Кремль бить не будет». Мем про Воронеж Габбасов явно не слышал. Призыв Габбасова никто не прокомментировал (Форум вообще был чередой однотипных выступлений), но я поймал Габбасова в кулуарах и спросил, не кажется ли тому слишком уж радикальным его собственное предложение. «По-другому никак сейчас, надо переходить от слов к делу, и не ограничиваться просто тем, что мы хотим независимости», — ответил Габбасов. Он признался и в расхождениях с «переходным правительством» Ильи Пономарева. «Они хотят после победы каким-то своим правительством по каким-то своим законам и процедурам давать свободу регионам. Мы против этого! Мы считаем, что уже проголосовали в 1991 году за суверенитет и имеем право после падения режима сразу пойти на выход», — сказал он. — Народ сейчас в России имперски настроен, он ватный, — пожаловался мне Габбасов — В том числе и башкирский, — напомнил я ему. — Да, но мы надеемся, что, когда мы будем подходить со своими вооруженными силами, часть поднимется изнутри одновременно. Но сами они не смогут. Зато, когда увидят, что к границе Башкортостана подъезжают «абрамсы», режим [главы Башкирии Радия] Хабирова падет.

Это сейчас у него есть сила, и его трудно сломать, но с помощью Запада, который должен профинансировать и обучить армию национальных республик и регионов это можно сделать!

— Люди в России будут считать это интервенцией и пойдут защищать родину с тройными силами, — возразил я Габбасову. — Нападать-то будут свои же! — не растерялся башкирский националист. — Для них они будут как власовцы… — По-другому никак. Либо наступает НАТО, либо мы сами. — Но это же будет еще более кровавая история, чем война на Украине, — снова возразил я. — После поражения России в войне с Украиной армия будет разгромлена и не сможет сопротивляться. Запад должен максимально все подготовить и направлять нас, а иначе в России будет Северная Корея-2, — отрезал Габбасов. Свою идею повторения в России истории 1918-1920 годов, признался Габбасов, он пока ни с кем не обсуждал, но выразил надежду, что найдет единомышленников на Форуме и в Европарламенте. Русский взгляд Казалось, что уж на форуме сепаратистов из Ичкерии, Татарстана и Башкирии русским националистам точно нечего делать. Но я заблуждался. По видеосвязи в Европарламенте выступил Илья Лазаренко, солидный мужчина с длинной седой бородой. Представляет он проект «Республика Залесская Русь», в движении националистов с начала 90-х, был осужден по печально известной «русской» 282-й статье, потом руководил изданием «Русская фабула».

Илья Лазаренко. Фото: соцсети

«Когда произойдет военный разгром Российской федерации, все поймут, что история России на этом кончилась, а в регионах начнется борьба за независимость и отказ от подчинения провалившемуся имперскому центру», — рассуждал Лазаренко. По его мнению, война против Украины «парадоксальным образом» ведет к обособлению этноса метрополии, то есть тех, кто считает себя русскими. «Они начинают осознавать себя как нечто отдельное. Процесс обособления великороссов приведет к пониманию необходимости создания для них государства-убежища, и после распада империи создание в центральной России такого государства для русских будет абсолютно необходимо», — сказал Лазаренко. Националист отметил, что свободной демократической России не бывать, потому что нынешняя Россия по своей сути является континентальной империей, и иначе жить не сможет. Еще один русский националист (и самый оппозиционный участник Съезда народных депутатов Пономарева) — давно живущий в Германии Василий Крюков — участвовал в предыдущих форумах народов ПостРоссии, а в этот раз приехал в Брюссель только для того, чтобы выразить собравшимся свое «фи». Утром в день форума он подошел ко входу в Европарламент, поздоровался со знакомыми сепаратистами и раздал всем листочки с описанием своей позиции. «Русская нация ненавидит необольшевистский режим Путина. Русская нация не примет и тех, кто собравшись в Брюсселе, желает продолжать антинародные идеи Путина»… Сегодняшнее собрание можно назвать »Новой Ванзейской Конференцией». Только в первый раз это были те, кто решает, а сегодня собрались фрики, Не дадим реализоваться идеям мелких, алчных и кровавых клоунов», — было написано в листовке. Почему сепаратистов из разных регионов России Крюков сравнил с верхушкой германских национал-социалистов, было непонятно. Мне Крюков объяснил, что раньше участвовал в форуме, чтобы донести свою позицию, и «не против отделения Тувы, Чечни, Дагестана и Ингушетии», но остальным, по его словам, придется остаться. В тот же день он провел в Брюсселе одиночный пикет против Форума сепаратистов: непосредственно у Европарламента пикетировать ему не разрешили.

Русский националист, блоггер Василий Крюков. Фото: Василий Максимов

Прекрасная конфедерация будущего Белой вороной на форуме сепаратистов выглядел известный российский экономист и политолог Владислав Иноземцев. В своем выступлении он раскритиковал открывавшую форум речь американца Уильямса, назвав его тезисы «искусственными». Иноземцев напомнил, что в геноциде можно обвинять как Российскую, так и европейские империи. «Все тут говорят: геноцид, геноцид, геноцид. Идите на центральный вокзал к музею Магритта и посмотрите на отрубленные руки детей в Конго.

Это было сделано бельгийцами. Это прекрасное европейское культуртрегерство? Нифига! Это было и у немцев в Африке, а уж с тем, сколько истребили испанцы в Латинской америке, никакая Чукотка рядом не стояла.

Европейская экспансия была очень жестокой, да и американцы вырезали индейцев еще в 70-е годы XIX века. Не надо меряться, кто сделал больше [зла], нужно поставить точку и решить, что делаем дальше», — объяснил мне политолог позже. Отличия России от других колониальных империй Европы Иноземцев видит в том, что, во-первых, Россия увеличивалась постоянно, а европейские империи время от времени, для них это было как «сердцебиение», а во-вторых, колонии у европейских стран появились уже после того, как они стали национальными государствами, поэтому потери территорий для них не столь болезненны. «К XVII веку Московская империя включила в себя Новгород, Псков, часть Украины, и ей показалось, что она объединила все русские земли и стала Россией. Этот величайший миф привел к тому, что любое отторжение этих кусочков вызывает катастрофический отклик в мозгах значительного числа россиян. Что с этим делать, я не знаю», — признался Иноземцев. Иноземцев объяснил свое неожиданное появление на Форуме тем, что его уговорили приехать организаторы от Европарламента. «Я им много раз говорил, что абсолютно не верю в возможность развала России, но они сказали, что можно будет говорить, что хочу», — объяснил Иноземцев. Отрицает эксперт и возможность интервенции: «Россию можно выгнать (он напомнил примеры Финляндии или Японии — прим. «Новой»), откуда она пришла, но завоевать ее нельзя».

Экономист и политолог Владислав Иноземцев. Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

По мнению Иноземцева, Форум существует только благодаря усилиям украинского руководства. «Я нигде не видел такого количества вопросов про распад России, как в Киеве еще до войны. Я всегда отвечаю: «Да никогда Россия не распадется, [участники Форума] давно уехали и, ествественно будируют эту тему. Национализм небольших народов понятен и его невозможно осуждать. Я за то, чтобы в Башкирии учили башкирский, вообще максимальная автономия — это свойство любой вменяемой империи», — сказал политолог. Он полностью согласен с тезисом, что Россия «была империей, есть и будет, и с этим нужно что-то делать, потому что это большая проблема для мира». По мнению Иноземцева, если пограничные территории — Чечня, Ингушетия или Тува — захотят уйти, то никто в России не расстроится. «Я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь работяга из Иркутской области будет убиваться от того, что Чечня подастся на арабский восток. Ради бога, пусть идет! Но не было в истории ни одного случая, чтобы мононациональное государство разделялось без оккупации. Я слушал товарища из Псковской республики и думал, что знаю многих псковичей, но почему-то они, хоть убейся, считают себя русскими. Я согласен, что не надо бояться распада России, и, может, после будет лучше, но это не может случится», — рассуждал Иноземцев. При этом у экономиста есть собственная концепция идеальной России будущего. «Было бы правильно нынешнюю федерацию распустить и пересобрать. Сказать всем регионам:

«Давайте сделаем переходный период на два года, некоторый останется общий рубль, единые паспорта, армия, какая-то граница, но с сегодняшнего дня вы все независимы».

После этого пусть собирается Учредительное собрание и решает, как жить дальше: в виде федерации, конфедерации или еще как-то. Кто хочет уйти, пусть уходит, пожмем друг другу руки, а если есть к нам претензии, то мы готовы выплатить за ту же войну в Чечне контрибуцию, но поддерживать дальше ваш бюджет не будем», — рассказал Иноземцев, напомнив, что регионы вроде Ингушетии содержать себя сами едва ли смогут. — Малореальный вариант, — вынес я свой вердикт. — Согласен, но тут важна роль запада и ЕС. На мой взгляд, Запад должен сделать России интересное и выгодное предложение. Если Россия уберет центр власти из Москвы создаст реальную конфедерацию, обеспечит демократические свободы, выполнит конкретные условия, то тогда ее включат в ЕС и НАТО, — ответил Иноземцев. — Евросоюз для меня это помимо пространства законности и прав человека — это клуб анонимных алкоголиков, клуб бывших имперских метрополий. Они все потеряли, но собрались вместе, поплакали и решили создать хорошую добрую империю. Мы культурно близки, черт с ними, с колониями, объединимся и в этом забудемся. Это гениальный план, антиимперская прививка, ведь как показала Россия в 90-х, одной демократии недостаточно. Иноземцев оговорился, что ни в коем случае не оправдывает Путина, критикуя холодность Запада, но если тот хочет влиять на Россию, то должен, по его мнению, делать это не только кнутом. «После Второй мировой войны Европа поняла, что только имея Германию внутри себя, сможет избавиться от угрозы. Россия всегда будет опасностью, пока она не будет ее институциональной частью, но такого видения на Западе не предлагается», — заключил политолог.

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Онлайн-демонтаж То, что Запад по-прежнему «умывает руки», и именно Киев является мотором Форума свободных народов ПостРоссии, было ясно не только, благодаря фигуре Магалецкого. Неспроста организаторы из Европарламента избегали всякой дискуссии — из-за обилия спикеров времени на споры на форуме вообще не было. Несколько вопросов удалось задать зрителям только в конце панели депутата Злотовски. Ответы были беспомощны. Журналистка из Украины уточнила у собравшихся, что делать с ядерным оружием в случае разделения России. Австриец Фелингер рассказал, что вырос в страхах Холодной войны, что мир может быть уничтожен, но неожиданно вырулил на то, что россияне тоже хотят жить, ядерное оружие передадут новому Центрально-российскому государству, «мир будет защищен, и все будет хорошо». Другой украинский гость мероприятия с наклейкой «Russian Warship Go Fuck Yourself» на ноутбуке представился сотрудником НКО Promote Ukraine и напомнил, что все хотят победить руками и кровью украинцев. «Но кто будет платить Украине репарации, кто будет юридическим преемником России?», — спросил он. Злотовски замялся: «Это очень важный вопрос, но боюсь, мы сейчас ответить на него не можем». Стало ясно, что европарламентарии к серьезным вопросам не готовы, им просто хочется заявить о себе, как о главных борцах с Россией.

Евродепутат от Польши Козьма Злотовски. Фото: Thierry Monasse / Getty Images