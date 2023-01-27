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Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» участника группы Little Big Илью Прусикина и фемактивистку Дарью Серенко

Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» участника группы Little Big Илью Прусикина и фемактивистку Дарью Серенко. Это следует из перечня на сайте ведомства.

Из оснований включения в реестр на сайте Минюста следует, что Прусикин «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», а также проживает за границей.

Серенко, сообщает ведомство, «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности лица, признанного иностранным агентом», а также «пропагандировала ЛГБТ-отношения» и руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением» — иностранным агентом.

Также «иноагентом» признали официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ — Эрдни-Басан Омбадыкова. Минюст обосновал это тем, что Омбадыков «высказывался против СВО и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США и проживает за пределами РФ».

Кроме того, в реестр внесли журналиста Фиделя Агумаву, правозащитника Рафиса Кашапова, общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.

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