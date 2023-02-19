В детских садах и школах Пермского края вооруженные люди провели «патриотические уроки»

Сразу в нескольких детских садах и школах Пермского края вооруженные люди провели «патриотические уроки» и «показательные выступления ко Дню защитника Отечества». Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на председателя местного комитета ветеранов Афганистана и Чечни Сергея Итжанова.

Как следует из постов Итжанова во «Вконтакте», подобные уроки проводились в детских садах № 1, № 24, № 27, № 28, № 30, № 34, № 36, а также школах №7, №11 и ряде других учебных заведений города Чайковский Пермского края. Встречи проходили 15-17 февраля.

На кадрах видно, что присутствовавшие на «уроках» люди давали детям в руки оружие. По словам Итжанова, в детские сады приходили курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» Чайковского индустриального колледжа.