В детских садах и школах Пермского края вооруженные люди провели «патриотические уроки»

Сразу в нескольких детских садах и школах Пермского края вооруженные люди провели «патриотические уроки» и «показательные выступления ко Дню защитника Отечества». Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на председателя местного комитета ветеранов Афганистана и Чечни Сергея Итжанова.
Как следует из постов Итжанова во «Вконтакте», подобные уроки проводились в детских садах № 1, № 24, № 27, № 28, № 30, № 34, № 36, а также школах №7, №11 и ряде других учебных заведений города Чайковский Пермского края. Встречи проходили 15-17 февраля.
На кадрах видно, что присутствовавшие на «уроках» люди давали детям в руки оружие. По словам Итжанова, в детские сады приходили курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» Чайковского индустриального колледжа.
На прошлой неделе стало известно, что дополнительный школьный предмет «Разговоры о важном» будут еженедельно выходить в эфире Первого канала. 13 февраля прошла первая трансляция передачи. В ней, в частности, приняли участие генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, артист Константин Хабенский, певец Егор Крид, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.