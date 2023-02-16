«Разговоры о важном» будут еженедельно выходить в эфире Первого канала

«Разговоры о важном» будут еженедельно выходить в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. Об этом сообщается в телеграм-канале передачи.

«Передача будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям, которые смогут узнать больше о внеурочных занятиях, посмотреть видеообращения федеральных спикеров и продолжить разговоры о важном дома», — говорится в сообщении.

13 февраля прошла первая трансляция передачи. В ней, в частности, приняли участие генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, артист Константин Хабенский, певец Егор Крид, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Следующий эфир «Разговоров» состоится 20 февраля в 08:36.