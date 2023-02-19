Последнее китайское закрытие

В 2021 году группа авторитетных экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила Ухань с исследовательским визитом. Целью визита было наметить пути выяснения происхождения коронавируса. В своем совместном отчете с китайскими специалистами группа ВОЗ указала, что возможность утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии она считает «крайне маловероятной». Однако сам факт обсуждения гипотезы утечки вызвал недовольство китайских товарищей. Основной вывод отчета: передача вируса произошла от летучих мышей к человеку, возможно через посредничество какого-то другого вида животных.

Отчет подчеркивал, что является лишь первой стадией к более всеобъемлющему исследованию. В июле 2021 года ВОЗ, как пишет Nature разослала циркуляр с описанием предлагаемой второй стадии исследования. В ходе второй стадии предполагалось изучить в окрестностях Уханя рынки по продаже диких животных, а также фермы, с которых на рынки поставлялся живой товар, чтобы понять, от каких именно животных вирус мог передаться человеку. Кроме того предполагалось провести аудит вирусологических лабораторий в тех местах, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, на предмет возможных утечек и всесторонне изучить китайских летучих мышей. Вторая стадия ожидалась специалистами по всему миру, так как она должна была полностью решить вопрос с происхождением коронавируса. О ее необходимости написали в Nature в августе 2021 года члены миссии ВОЗ, побывавшие в Ухани. Они подчеркивали, что время уходит и биологические следы коронавируса — такие как, антитела — постепенно исчезают, поэтому со второй стадией можно и не успеть.