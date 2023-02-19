Последнее китайское закрытие

Недавно сорвалась миссия ВОЗ в Китай: ее целью которой было окончательно установить, откуда появился коронавирус. Что такого в, казалось бы, рабочей истории о несостоявшейся командировке?
В 2021 году группа авторитетных экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила Ухань с исследовательским визитом. Целью визита было наметить пути выяснения происхождения коронавируса. В своем совместном отчете с китайскими специалистами группа ВОЗ указала, что возможность утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии она считает «крайне маловероятной». Однако сам факт обсуждения гипотезы утечки вызвал недовольство китайских товарищей. Основной вывод отчета: передача вируса произошла от летучих мышей к человеку, возможно через посредничество какого-то другого вида животных.
Отчет подчеркивал, что является лишь первой стадией к более всеобъемлющему исследованию. В июле 2021 года ВОЗ, как пишет Nature разослала циркуляр с описанием предлагаемой второй стадии исследования. В ходе второй стадии предполагалось изучить в окрестностях Уханя рынки по продаже диких животных, а также фермы, с которых на рынки поставлялся живой товар, чтобы понять, от каких именно животных вирус мог передаться человеку. Кроме того предполагалось провести аудит вирусологических лабораторий в тех местах, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, на предмет возможных утечек и всесторонне изучить китайских летучих мышей. Вторая стадия ожидалась специалистами по всему миру, так как она должна была полностью решить вопрос с происхождением коронавируса. О ее необходимости написали в Nature в августе 2021 года члены миссии ВОЗ, побывавшие в Ухани. Они подчеркивали, что время уходит и биологические следы коронавируса — такие как, антитела — постепенно исчезают, поэтому со второй стадией можно и не успеть.
Однако китайцы фактически запретили ВОЗ проводить вторую стадию. Эксперты Nature ссылаются на политическую ситуацию в мире как причину китайского запрета на сбор вирусологических данных.
Вирусологи расстроены нежеланием китайского правительства открыть страну для ученых и неумением ВОЗ добиться этого. Джеральд Койш (Gerald Keusch) из Национального института новых инфекционных заболеваний в Бостоне, заметил в комментарии Nature, что и мировое сообщество, и Китай, и ВОЗ провалили задачу выявления источников ковида.
При этом некоторые из запланированных ВОЗ мер все же частично реализуются — но самими китайскими учеными. Так, китайские исследователи изучили архивные образцы донорской крови, отобранные в 2019 году с сентября по декабрь. Антитела к коронавирусу в них обнаружены не были. Это может подтверждать, что скорее всего коронавирусная инфекция попала к человеку не раньше сентября 2019 года и что к концу 2019 года заболеваемость ковидом в Ухани еще не была высокой.
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