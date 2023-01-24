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Объявлены номинанты на премию «Оскар». Среди них — документальный фильм «Навальный»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». 95-я церемония вручения наград состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, ее будет вести Джимми Киммел.

Документальный фильм про российского оппозиционера Алексея Навального, который уже больше двух лет лишен свободы, получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

The Academy / Twitter

The Academy / Twitter

В финальный шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм» также вошел фильм Haulout о проблемах Арктики, снятый Евгенией и Максимом Арбугаевыми из Якутии.

В номинации «Лучший фильм» в этом году представлены:

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Треугольник печали»
  • «Говорят женщины»

«Лучший режиссер»:

  • Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
  • Стивен Спилберг («Фабельманы»)
  • Тодд Филд («Тар»)
  • Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

«Лучшая женская роль»:

Кейт Бланшетт («Тар»)

Ана де Армас («Блондинка»)

Андреа Райзборо («Ради Лесли»)

Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Мишель Йео («Все везде и сразу»)

«Лучшая мужская роль»:

Остин Батлер («Элвис»)

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Пол Мескал («Солнце мое»)

Билл Найи («Жить»)

«Лучший фильм на иностранном языке»:

  • «На Западном фронте без перемен», Германия
  • «Аргентина, 1985», Аргентина
  • «Близко», Бельгия
  • «Иа», Польша
  • «Тихоня», Ирландия

«Лучший оригинальный сценарий:

  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Треугольник печали»
  • «Тар»

Лучший анимационный фильм:

  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Морской монстр»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Я краснею»

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