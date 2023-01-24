Объявлены номинанты на премию «Оскар». Среди них — документальный фильм «Навальный»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». 95-я церемония вручения наград состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, ее будет вести Джимми Киммел.

Документальный фильм про российского оппозиционера Алексея Навального, который уже больше двух лет лишен свободы, получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».