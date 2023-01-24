Объявлены номинанты на премию «Оскар». Среди них — документальный фильм «Навальный»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». 95-я церемония вручения наград состоится 12 марта в Лос-Анджелесе, ее будет вести Джимми Киммел.
Документальный фильм про российского оппозиционера Алексея Навального, который уже больше двух лет лишен свободы, получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».
The Academy / Twitter
В финальный шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм» также вошел фильм Haulout о проблемах Арктики, снятый Евгенией и Максимом Арбугаевыми из Якутии.
В номинации «Лучший фильм» в этом году представлены:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Треугольник печали»
- «Говорят женщины»
«Лучший режиссер»:
- Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»)
- Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Тодд Филд («Тар»)
- Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
«Лучшая женская роль»:
Кейт Бланшетт («Тар»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Мишель Йео («Все везде и сразу»)
«Лучшая мужская роль»:
Остин Батлер («Элвис»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Брендан Фрейзер («Кит»)
Пол Мескал («Солнце мое»)
Билл Найи («Жить»)
«Лучший фильм на иностранном языке»:
- «На Западном фронте без перемен», Германия
- «Аргентина, 1985», Аргентина
- «Близко», Бельгия
- «Иа», Польша
- «Тихоня», Ирландия
«Лучший оригинальный сценарий:
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Треугольник печали»
- «Тар»
Лучший анимационный фильм:
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Морской монстр»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Я краснею»