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Власти Харьковской области: один человек погиб, двое ранены в результате обстрела

В результате обстрела Харьковской области один человек погиб, двое мирных жителей были ранены. Об этом заявил глава администрации региона Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы области.

«В поселке городского типа Ковшаровка были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы», — написал Синегубов.

По его словам, также повреждено здание одного из учебных заведений.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Также под обстрел попал Волчанск. По данным Синегубова, снаряд попал в частный дом, погиб мужчина.

В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля. В Двуречной повреждено здание скорой медицинской помощи.

Также сегодня была обстреляна Хмельницкая область. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что ранения получили 2 человека.

По его словам, повреждено три учебных заведения, несколько сотен окон многоэтажек, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе, гражданский автомобиль.

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