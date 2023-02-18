Власти Харьковской области: один человек погиб, двое ранены в результате обстрела

В результате обстрела Харьковской области один человек погиб, двое мирных жителей были ранены. Об этом заявил глава администрации региона Олег Синегубов.

Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы области.

«В поселке городского типа Ковшаровка были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы», — написал Синегубов.

По его словам, также повреждено здание одного из учебных заведений.