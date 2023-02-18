Власти Харьковской области: один человек погиб, двое ранены в результате обстрела

В результате обстрела Харьковской области один человек погиб, двое мирных жителей были ранены. Об этом заявил глава администрации региона Олег Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы области.
«В поселке городского типа Ковшаровка были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице. Это 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы», — написал Синегубов.
По его словам, также повреждено здание одного из учебных заведений.
Фото: Олег Синегубов
Также под обстрел попал Волчанск. По данным Синегубова, снаряд попал в частный дом, погиб мужчина.
В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля. В Двуречной повреждено здание скорой медицинской помощи.
Также сегодня была обстреляна Хмельницкая область. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что ранения получили 2 человека.
По его словам, повреждено три учебных заведения, несколько сотен окон многоэтажек, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе, гражданский автомобиль.