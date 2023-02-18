Местные власти сообщили о двух взрывах в Хмельницкой области. Украинские военные заявили, что по стране выпустили 6 ракет «Калибр»

В Хмельницкой области прозвучали два взрыва, написал в телеграме глава военной администрации региона Сергей Гамалий.

По его словам, всего ВС РФ нанесли два удара по городу. Еще один снаряд упал рядом с остановкой общественного транспорта.

Российская ракета попала по военному объекту в Хмельницком, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий.

Кроме того, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что был зафиксирован пуск 6 ракет «Калибр», которые движутся в сторону западных областей.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, объявила компания ДТЭК. «Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — добавили там.

Превентивно отключен свет в Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях, сообщили власти регионов.

Экстренные отключения электричества вводятся и в Полтавской области, где, как отмечает «Политика страны» в данный момент нет воздушной тревоги.