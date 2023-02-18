Местные власти сообщили о двух взрывах в Хмельницкой области. Украинские военные заявили, что по стране выпустили 6 ракет «Калибр»

В Хмельницкой области прозвучали два взрыва, написал в телеграме глава военной администрации региона Сергей Гамалий.
Российская ракета попала по военному объекту в Хмельницком, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий.
По его словам, всего ВС РФ нанесли два удара по городу. Еще один снаряд упал рядом с остановкой общественного транспорта.
Фото: Сергей Гамалий
Кроме того, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что был зафиксирован пуск 6 ракет «Калибр», которые движутся в сторону западных областей.
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, объявила компания ДТЭК. «Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — добавили там.
Превентивно отключен свет в Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях, сообщили власти регионов.
Экстренные отключения электричества вводятся и в Полтавской области, где, как отмечает «Политика страны» в данный момент нет воздушной тревоги.
В «Энергоатоме» заявили, что Россия запустила крылатые ракеты над Южноукраинской АЭС. Их пролет над станцией зафиксирован в 8:25 и 8:27.
«Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту», — сказали в предприятии, подчеркнув, что была высокая угроза попасть в реактор с возможными последствиями в виде ядерной катастрофы.
«Энергоатом» обратился к МАГАТЭ.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате обстрелов ранения получили 2 человека.
По его словам, повреждено три учебных заведения, несколько сотен окон многоэтажек, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе, гражданский автомобиль.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил о пусках ракет со стороны Черного моря и сообщил о работе ПВО в регионе. Кроме того, он опубликовал фотографию со сбитым объектом и пояснил, что это, скорее всего, обломок украинской ПВО.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов с территории Украины. По его словам, зафиксировано пять «прилетов» рядом с селом Горналь Суджанского района. Жертв и повреждений нет.
«По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — заявил он.