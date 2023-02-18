Россия крадет украинских детей, бронепоезд Путина

Детский омбудсмен Марина Львова-Белова «усыновила» ребёнка из Донбасса. Исследователи из Йеля отмечают, что тысячи украинских детей попадают в российские спецлагеря.

На прошедшей неделе российские войска понесли самые высокие потери за всю войну. За две недели «Медиазоне» удалось подтвердить смерти 1 555 военных.

ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где ранее «казненный» наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили», а Евгений Пригожин публично подтвердил причастность к «фабрике троллей».

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.