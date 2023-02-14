РБК: в Пензенской области четверых человек подозревают в диверсии из‑за поджогов на железной дороге

Следственный комитет подозревает четверых жителей Пензенской области в диверсии на железной дороге, повлекшей причинение ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СК и источник, знакомый с материалами дела.

По данным журналистов, подозреваемыми по делу проходят 16-летний подросток, студент Пензенского государственного университета архитектуры и еще двое мужчин. Телеграм-канал «Осторожно, новости» и агентство Regnum утверждают, что несовершеннолетнего зовут Данила Н., а остальных подозреваемых —Игорь М., Николай П. и Рузибой П.

По версии следствия, 21 декабря на 713-м км перегона между станциями Пенза-2 и Пенза-1 они подожгли релейный шкаф светофора. На следующий день подозреваемые подожгли оборудование контактной сети станции Пенза-2.

Изначально МВД возбудило дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Вскоре дело перевели в СК, а затем переквалифицировали на диверсию.

Источник в СК утверждает, что поджечь релейные шкафы подозреваемым предложил неизвестный с ником StarTony в телеграме. Он заплатил за это 40 тысяч рублей.

«Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы его не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога», — сообщил собеседник РБК.

Трое подозреваемых находятся в СИЗО, подростку назначили присмотр в качестве меры пресечения.