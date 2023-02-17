Число жертв землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек. Спустя 260 часов из-под завалов вытащили четырех человек

В результате землетрясения в Турции, которое произошло в ночь на 6 февраля, погибли как минимум 38 044 человек, сообщают в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тысяч, пишет AlJazeera. Общее число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тысячи.

По данным турецкого агентства Anadolu, еще четырех человек удалось вытащить из-под завалов спустя более чем 10 дней с момента землетрясения. Через 257 часов в Кахраманмараше спасли 42-летнюю Неслихан Килич, через 260 часов в городе Антакья провинции Хатай спасли 12-летнего мальчика, еще на час позже в Антакье спасателям удалось вытащить двух мужчин — 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 32-летнего Мустафу Авчи.

Ночью в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5. Обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля.