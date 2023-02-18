«Новая газета» нашла «секретную» ж/д станцию под Петербургом рядом с поселком Ковальчуков. Там стоит «особо охраняемая» усадьба

«Новая газета» нашла под Санкт-Петербургом «секретную» железнодорожную станцию «Игора». Об этом сообщается в материале издания.

Станцию построили рядом с уже действующей остановкой «69-й километр». Жители близлежащего коттеджного городка заявили, что не видели, чтобы на новой станции останавливались электрички.

По данным издания, рядом расположен «корпоративный поселок» банка «Россия», подконтрольного семье Ковальчуков. Там же совладелец банка Юрий Ковальчук построил всесезонный курорт «Игора», а также горнолыжную трассу, ледовый дворец и автодром с аналогичными названиями.

«К комплексу "Игора" относится и усадьба под названием "Загородная среда", которая, как тут говорят, бдительно охраняется "специальными" охранниками», — уточняет «Новая газета».