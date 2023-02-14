«Проект»: к резиденциям Путина подвели сеть железных дорог и построили рядом секретные станции

Для президента России Владимира Путина построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его основным резиденциям, рассказывает «Проект».

Это подтверждает расследование Центра «Досье» о том, что президент в последнее время стал реже пользоваться самолетами и чаще передвигаться на бронированном железнодорожном спецсоставе.

По данным «Проекта», одна из охраняемых железнодорожных станций с вертолетной площадкой находится на территории Валдайского национального парка, рядом с деревней Долгие Бороды. Это ближайший населенный пункт к резиденции Путина на Валдае. Как сообщили корреспонденту «Проекта» трое местных жителей, ж/д ветка построена только для президента, а охранник прогнал журналиста, когда тот попытался подойти в забору станции.

Помимо этого, бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал изданию, что железная дорога у Валдая раньше была «в ужасном состоянии», но, когда начали готовить железную дорогу к президентской резиденции, часть путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, «а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали».

Станция и дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году, пишет «Проект», ссылаясь на спутниковые снимки.

Другая станция расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Ново-Огарево Московской области, рассказывают журналисты. По данным издания, она появилась в 2015 году, а земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО. «Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения», — рассказывает «Проект».

В районе 2017 году, как утверждают журналисты, также была построена платформа и тупиковая железнодорожная ветка у резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Она тоже скрыта за забором.

По словам бывшего машиниста, с которым поговорил «Проект», бронепоезд Путина базируется в депо на станции «Москва-Каланчевская», где находится закрытый вокзал. В 2017 году к его перрону положили новую автодорогу для кортежа, заявили расследователи.