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Минюст включил в реестр «иноагентов» Андрея Лошака и Андрея Зубова

Минюст РФ включил в реестр «иностранных агентов» журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным минюста, Зубов преподает в иностранном вузе, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию» об органах власти.

Лошак, утверждает ведомство, «распространял негативную информацию» о решениях российской власти, высказывался против войны в Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Школа «Возрождение» «выступала с призывами к борьбе» с властью РФ, а большая часть лекторов школы включена в реестр «иноагентов» и проживает за границей, говорится в релизе.

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Неделю назад в реестр «иноагентов» внесли певицу Земфиру, экс-депутата Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву, автоэксперта и бывшего журналиста «Эха Москвы» Сергея Асланяна, аналитика и политтехнолога Сергея Шпилькина, директора центра «Насилию.нет» Анну Ривину и ЛГБТК-активистку Александру Казанцеву.

Земфиру признали «иноагентом» за то, что она открыто выступала в поддержку Украины, «осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», и получала поддержку от «иностранных источников».

Гудков, по мнению Минюста, призывал предоставлять вооружение Украине и вводить санкции против России, а также выступал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Галлямов, как утверждают в ведомстве, распространял материалы «иноагентов», выступал против войны в Украине и, как и Гудков, присутствовал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

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