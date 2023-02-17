Минюст включил в реестр «иноагентов» Андрея Лошака и Андрея Зубова

Минюст РФ включил в реестр «иностранных агентов» журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным минюста, Зубов преподает в иностранном вузе, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию» об органах власти.
Лошак, утверждает ведомство, «распространял негативную информацию» о решениях российской власти, высказывался против войны в Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
Школа «Возрождение» «выступала с призывами к борьбе» с властью РФ, а большая часть лекторов школы включена в реестр «иноагентов» и проживает за границей, говорится в релизе.
Неделю назад в реестр «иноагентов» внесли певицу Земфиру, экс-депутата Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву, автоэксперта и бывшего журналиста «Эха Москвы» Сергея Асланяна, аналитика и политтехнолога Сергея Шпилькина, директора центра «Насилию.нет» Анну Ривину и ЛГБТК-активистку Александру Казанцеву.
Земфиру признали «иноагентом» за то, что она открыто выступала в поддержку Украины, «осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», и получала поддержку от «иностранных источников».
Гудков, по мнению Минюста, призывал предоставлять вооружение Украине и вводить санкции против России, а также выступал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».
Галлямов, как утверждают в ведомстве, распространял материалы «иноагентов», выступал против войны в Украине и, как и Гудков, присутствовал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».