Минюст включил в реестр «иноагентов» Андрея Лошака и Андрея Зубова

Минюст РФ включил в реестр «иностранных агентов» журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным минюста, Зубов преподает в иностранном вузе, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию» об органах власти.

Лошак, утверждает ведомство, «распространял негативную информацию» о решениях российской власти, высказывался против войны в Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Школа «Возрождение» «выступала с призывами к борьбе» с властью РФ, а большая часть лекторов школы включена в реестр «иноагентов» и проживает за границей, говорится в релизе.