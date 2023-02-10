В реестр «иноагентов» внесли Земфиру, экс-депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова

Минюст внес в список «иноагентов» певицу Земфиру, экс-депутата Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву, автоэксперта и бывшего журналиста «Эха Москвы» Сергея Асланяна, аналитика и политтехнолога Сергея Шпилькина, директора центра «Насилию.нет» Анну Ривину и ЛГБТК-активистку Александру Казанцеву. Об этом говорится на сайте ведомства.

Земфиру признали «иноагентом» за то, что она открыто выступала в поддержку Украины, «осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», и получала поддержку от «иностранных источников».

Гудков, по мнению Минюста, призывал предоставлять вооружение Украине и вводить санкции против России, а также выступал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Галлямов, как утверждают в ведомстве, распространял материалы «иноагентов», выступал против войны в Украине и, как и Гудков, присутствовал в качестве эксперта и респондента на «информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Намазбаеву, помимо распространения материалов «иноагентов», обвинили в ЛГБТ-«пропаганде».

Асланян, по мнению Минюста, распространял «недостоверную» информацию о российской власти. Журналист также высказывался против войны в Украине.

Шпилькин тоже распространял «недостоверную» информацию о российской власти, и при этом «пытался дискредитировать избирательную систему Российской Федерации», заявили в ведомстве.

Ривина, помимо того, что является основателем и руководителем центра «Насилию.нет», который также находится в реестре «иноагентов», распространяла «недостоверную» информацию о российской власти и «негативную» информацию о деятельности Минобороны, сообщили в Минюсте. Активистку тоже обвинили в участии в формах, площадка для которых была предоставлена «иностранными структурами».

Казанцева, по мнению Минюста, «пропагандирует» ЛГБТ-отношения, а также собирала средства в поддержку Украины.