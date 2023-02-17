Глава Севастополя сообщил о сбитом дроне в районе Балаклавской ТЭС

В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе рано утром силы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — добавил он. По его словам, ТЭС атаковали украинские силы.

Также Развожаев рассказал, что ночью в районе бухты Стрелецкой на малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. По его словам, корабль был списан и готовился к утилизации. Пострадавших нет, добавил чиновник. Как заявил Развожаев, предварительная причина возгорания заключалась в том, что розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя.