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Глава Севастополя сообщил о сбитом дроне в районе Балаклавской ТЭС

В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе рано утром силы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — добавил он. По его словам, ТЭС атаковали украинские силы.

Также Развожаев рассказал, что ночью в районе бухты Стрелецкой на малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. По его словам, корабль был списан и готовился к утилизации. Пострадавших нет, добавил чиновник. Как заявил Развожаев, предварительная причина возгорания заключалась в том, что розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя.

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Накануне, 16 февраля, Развожаев рассказал, что два беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря в Крыму. Об атаке беспилотником Балаклавской ТЭС глава Севастополя сообщал в конце октября 2022 года.

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