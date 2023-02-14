Владычица горя

Дорога жизни Вооруженные силы РФ 10 февраля впервые в ходе войны в Украине использовали морской надводный беспилотник. Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале, что уведомил по телефону об этом инциденте председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли: «Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — говорится в сообщении. На следующий день после происшествия в телеграм-каналах появилось видео подрыва моста в Одесской области. На этих кадрах видно, как быстроходный надводный беспилотник-камикадзе ударил по разводному железнодорожно-автомобильному мосту через Днестровский лиман в поселке Затока на Будакской косе у выхода в Черное море. В сообщениях было сказано, что атака повредила опоры конструкции. Очевидно, что мост требует серьезного ремонта.

В результате нападения была полностью отрезана южная часть Одесской области. Из Украины добраться туда теперь можно только по трассе, проходящей через соседнюю Молдову. Мост в Затоке уже подвергался атакам российских вооруженных сил. С конца апреля и по 17 мая 2022 года этот объект минимум пять раз обстреливался ракетами «Калибр», выпущенными с кораблей Черноморского флота. Всего было использовано более десяти дорогостоящих боеприпасов. Несмотря на серьезные повреждения, конструкцию быстро восстанавливали. Ведь именно по ней поступает в Украину топливо из соседних стран. К примеру, из молдовского порта Джурджулешты, где горючее перегружается с танкеров в цистерны, идущие по единственной железнодорожной ветви в центральные районы Украины.

Если мост будет уничтожен, в стране начнутся серьезные перебои как с бензином, так и с дизельным топливом. Кроме гражданского автотранспорта, проблема коснется и военной техники, так необходимой на фронте.

Новое оружие Судя по всему, отчаявшись разрушить инфраструктурный объект ракетами, российская сторона решила попробовать на нём новый вид вооружения — надводный беспилотник-камикадзе. Оружие подобного типа было применено армией РФ впервые. Этот беспилотный надводный аппарат — разновидность морского дрона. Такие устройства могут заниматься разведкой, транспортировкой грузов, а также выступать и в роли ударных дронов-камикадзе. «Надводные беспилотники обладают высокой скоростью, достаточно большой дальностью и малой радиолокационной заметностью, — рассказывает «Новой-Европа» на условиях анонимности российский эксперт по вооружениям. — Всё это позволяет подобному устройству подходить к выбранным целям, расположенным на море и неподалеку от него: портам, отдельным кораблям и другим объектам. Именно такими дронами 29 октября 2022 года вооруженные силы Украины атаковали базу Черноморского флота ВМФ России. В ходе той операции был поврежден фрегат «Адмирал Макаров».

Российский военный корабль «Адмирал Макаров» Фото: Muhammed Gencebay Gur / Anadolu Agency / Getty Images

Один из подобных беспилотников был обнаружен на побережье Крыма неподалеку от Севастополя. Российские специалисты изучили этот механизм и, вероятно, сочли перспективным для применения».

По словам нашего собеседника, конструкция использованного ВМФ России дрона является секретной. Поэтому можно лишь в общих чертах говорить о его тактико-технических характеристиках. «Судя по силе взрыва, боевая часть может быть сопоставима по мощности с 250-килограммовой фугасной авиабомбой, — продолжает источник. — В качестве носителя мог использоваться радиоуправляемый катер длиной 3–5 метров с мощным двигателем и скоростью примерно в 35–40 узлов (65–75 км/ч) и боевой частью, начиненной взрывчатым веществом. Радиус действия аппарата составляет 300–400 км. Поэтому запустить беспилотник могли даже из Севастополя, от которого до взорванного моста около 290 км. Или аппарат был спущен на воду с одной из российских подводных лодок. Управляется дрон при помощи спутникового или радионаведения. Он оборудован камерами, в режиме реального времени передающими изображение на командный пункт». В России есть несколько конструкторских бюро, занимающихся разработкой систем управления для подобных устройств. К примеру, Центр технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, презентовавший совместно с концерном «Гранит-Электрон» в 2021 году беспилотный катер «Кибербоат-330». Или Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». На сайте ЦКБ МТ «Рубин» написано, что это «ведущая в России организация по созданию морских робототехнических комплексов… В кооперации с российскими предприятиями и научно-исследовательскими организациями ЦКБ МТ «Рубин» выполняет полный цикл создания морской робототехники — разработку, изготовление, проведение испытаний и сдачу заказчику». Еще одним предприятием, которое могло бы стоять за созданием морского беспилотника, является «ZALA AERO GROUP» — дочернее предприятие концерна «Калашников», демонстрировавшее катамаран-робот «Тритон», способный проводить воздушную, надводную и подводную разведки и уничтожать цели на удалении до 1000 километров от пункта управления. Российский эксперт рассказывает, что на вооружении российских ВМФ уже находится несколько видов морских беспилотников.

В основном речь идет о подводных разведывательных и ударных аппаратах: «Клавесин-1Р» и «Клавесин-2Р», «Галтель», «Марлин-350», «Статус-6».