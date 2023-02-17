Генерал Мордвичев официально сменил генерала Лапина на посту командующего Центральным военным округом

Генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщили в Минобороны России.
На посту командующего округом Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина.
Также Минобороны РФ на своем сайте обновило данные о командующих другими военными округами. Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Евгений Никифоров — командующим войсками Западного военного округа, а генерал-лейтенант Рустам Мурадов — командующим войсками Восточного военного округа.
Мордвичеву 47 лет. Он, в частности, командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа в Мариуполе.
Весной 2022 года украинская сторона ошибочно сообщила о гибели Мордвичева на аэродроме Чернобаевка под Херсоном. После этого в эфире Первого канала показали видео, на котором генерал стоял рядом с главой Чечни Рамзанов Кадыровом и тот называет его «самым лучшим командующим».
Лапин до конца октября 2022 года командовал группировкой войск «Центр». В начале октября Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковали Лапина за отступление российских войск из Лимана. Кадыров назвал командующего «бездарем» и заявил, что его «покрывают наверху руководители в Генштабе». Незадолго до этого Минобороны РФ подтвердило, что российские войска отошли от Лимана.