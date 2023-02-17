Генерал Мордвичев официально сменил генерала Лапина на посту командующего Центральным военным округом

Генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, сообщили в Минобороны России.

На посту командующего округом Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина.

Также Минобороны РФ на своем сайте обновило данные о командующих другими военными округами. Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Евгений Никифоров — командующим войсками Западного военного округа, а генерал-лейтенант Рустам Мурадов — командующим войсками Восточного военного округа.

Мордвичеву 47 лет. Он, в частности, командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа в Мариуполе.

Весной 2022 года украинская сторона ошибочно сообщила о гибели Мордвичева на аэродроме Чернобаевка под Херсоном. После этого в эфире Первого канала показали видео, на котором генерал стоял рядом с главой Чечни Рамзанов Кадыровом и тот называет его «самым лучшим командующим».