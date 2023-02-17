RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 17 февраля. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Идет уже 359-й день войны России против Украины. За прошедшие сутки российская армия выпустила 41 ракету различных типов по территории Украины, сообщает Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке. 16 ракет было сбито украинской армией. Число жертв землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек. Число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тысяч. Общее число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тысячи. По данным турецкого агентства Anadolu, еще четырех человек удалось вытащить из-под завалов спустя более чем 10 дней с момента землетрясения. Через 258 часов спасли 29-летнего мужчину Кахраманмараше, через 260 — 12-летнего мальчика в деревне Экинджи, еще на час позже в Антакье спасателям удалось вытащить двух мужчин 26 и 32 лет. В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 5. Обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля. Парламент Латвии решил передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства. С предложением о передаче машин на нужды украинской армии выступил глава Минфина Латвии Арвилс Ашераденс, его затем поддержала коалиция в сейме страны. Правительственная коалиция ранее договорилась, что машины можно будет передавать украинской армии Курс доллара в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 25 апреля прошлого года. Португалия закрывает программу «золотых виз», сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта. В рамках нее иностранцы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны. Кроме того, такие визы позволяли со временем получить португальское гражданство и паспорт. Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою недвижимость в России, пишет РБК со ссылкой на источники. Сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, чьи имена не раскрываются, но они находятся в начальной стадии. При этом собеседник РБК отмечает, что окончательное корпоративное решение о продаже активов еще не принято. В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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