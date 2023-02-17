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Парламент Латвии принял закон о передаче украинской армии машин, изъятых у пьяных водителей

Парламент Латвии принял в последнем чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства, передает Delfi.

«Мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Решение о передаче автомобилей в каждом конкретном случае будет принимать правительство Латвии. Передавать их будут через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила запросы о помощи.

С предложением о передаче машин на нужды украинской армии выступил глава Минфина Латвии Арвилс Ашераденс, его затем поддержала коалиция в сейме страны.

Правительственная коалиция ранее договорилась, что машины можно будет передавать украинской армии, отмечает Delfi.

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В ноябре 2022 года в Латвии вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей. Автомобиль отбирают в том случае, если у водителя будут обнаружены больше 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков в крови, а также если он отказался от проверки на наличие в организме таких веществ.

Конфискованные машины хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии, затем они выставляются на аукцион Службы государственных доходов.

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