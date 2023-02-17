Португалия закрыла программу «золотых виз»

Португалия закрывает программу «золотых виз», сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта. Как уточняет Publico, в рамках нее иностранцы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны.

Также такие визы позволяли со временем получить португальское гражданство и паспорт.



Уже выданные документы продлят только в том случае, если иностранные покупатели будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в аренду в течение длительного времени, заявил Кошта. Одна из целей отмены «золотых виз» — «борьба со спекуляцией недвижимостью», добавил премьер.

С момента запуска программы Golden Visa Portugal в октябре 2012 года Португалия выдала более 11 тысяч видов на жительство по программе «золотых виз». Благодаря этому удалось привлечь в страну инвестиции на сумму более 6 млрд евро, пишет Publico.