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Португалия закрыла программу «золотых виз»

Португалия закрывает программу «золотых виз», сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта. Как уточняет Publico, в рамках нее иностранцы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны.

Также такие визы позволяли со временем получить португальское гражданство и паспорт.

Уже выданные документы продлят только в том случае, если иностранные покупатели будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в аренду в течение длительного времени, заявил Кошта. Одна из целей отмены «золотых виз» — «борьба со спекуляцией недвижимостью», добавил премьер.

С момента запуска программы Golden Visa Portugal в октябре 2012 года Португалия выдала более 11 тысяч видов на жительство по программе «золотых виз». Благодаря этому удалось привлечь в страну инвестиции на сумму более 6 млрд евро, пишет Publico.

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Больше всего таких виз получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558). После начала войны в Украине Португалия отказала всем россиянам в выдаче «золотых виз».

Согласно программе Golden Visa Portugal, минимальный объем вложений должен составлять 280 тысяч евро. Для сохранения действия ВНЖ нужно находиться в стране не менее семи дней в год, а подать заявление на получение гражданства Португалии можно после пяти лет обладания «золотой визой».

Выдачу «золотых виз» россиянам также приостановили Испания, Греция, Латвия, Ирландия, Великобритания, Мальта, Чехия.

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