Общее число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысяч человек

Общее число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 33 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Сирии, контролируемой правительством, зарегистрировано около 4,8 тысяч смертей и 2,5 тысячи раненых. В то время как в районах, удерживаемых повстанцами, зарегистрировано около 4,5 тысяч погибших и 7,5 тысяч раненых.

В результате катастрофы на юго-востоке Турции погиб семиклассник из Рязани Алим Каблан. Там он находился на лечении вместе с мамой, которая также погибла.