Общее число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысяч человек

Общее число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 33 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Сирии, контролируемой правительством, зарегистрировано около 4,8 тысяч смертей и 2,5 тысячи раненых. В то время как в районах, удерживаемых повстанцами, зарегистрировано около 4,5 тысяч погибших и 7,5 тысяч раненых.
В результате катастрофы на юго-востоке Турции погиб семиклассник из Рязани Алим Каблан. Там он находился на лечении вместе с мамой, которая также погибла.
Фото: Школа № 1 имени В.П. Екимецкой города Рязани
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Sky News заявил, что количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, возрастет вдвое или даже больше. По его оценкам, число погибших может превысить 50 тысяч человек.
ТАСС опубликовал космический снимок «Роскосмоса», на котором видно тектонический разлом, появившийся в результате землетрясения в Турции.