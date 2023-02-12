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Общее число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысяч человек

Общее число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 33 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Сирии, контролируемой правительством, зарегистрировано около 4,8 тысяч смертей и 2,5 тысячи раненых. В то время как в районах, удерживаемых повстанцами, зарегистрировано около 4,5 тысяч погибших и 7,5 тысяч раненых.

В результате катастрофы на юго-востоке Турции погиб семиклассник из Рязани Алим Каблан. Там он находился на лечении вместе с мамой, которая также погибла.

Фото: Школа № 1 имени В.П. Екимецкой города Рязани

Фото: Школа № 1 имени В.П. Екимецкой города Рязани

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Sky News заявил, что количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, возрастет вдвое или даже больше. По его оценкам, число погибших может превысить 50 тысяч человек.

ТАСС опубликовал космический снимок «Роскосмоса», на котором видно тектонический разлом, появившийся в результате землетрясения в Турции.

Ранее власти Турции выдали ордера на арест как минимум 113 человек в связи со строительством зданий, обрушившихся во время землетрясения. Задержаны как минимум 12 человек — в том числе строительные подрядчики. AFP со ссылкой на государственные турецкие СМИ пишет о задержании 48 человек.

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