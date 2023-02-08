«Муж выглянул на балкон: все плачут, кричат, воют»

Фитнес-тренер Анна Карма (Матвеева) — уроженка Екатеринбурга, дочь известного уральского писателя Андрея Матвеева. Много лет она живет в небольшом турецком городе Дёртъёл в провинции Хатай на границе с Сирией, тренирует, ведет блог в инстаграм. У них с мужем двое детей: старшей Элиф восемь лет, младшему Эмину семь месяцев. Спокойная жизнь в маленьком городе у моря, замечательные дети, муж с хорошей работой в госпитале — идеальная база для спокойной жизни. В ночь на понедельник жизнь затряслась в унисон с землей. Дёртъёл оказался практически в эпицентре землетрясения. В понедельник Анна успела сообщить: «Мои хорошие, мы живы. Связи нет. Мы в безопасном месте вне дома». Связь появилась лишь следующим вечером, буквально на 15 минут. Мы записали всё, что за эти 15 минут нам успела рассказать Анна.

— Мы проснулись в ночь на понедельник, как я точно могу сказать теперь, в 4:16. А тогда казалось просто ночью. Я проснулась от того, что очень сильно тряслась кровать. Муж схватил маленького, а я побежала в другую комнату будить старшую дочь. У нас третий этаж, и квартира ходила ходуном. Вот ты просто идешь зигзагом, потому что ровно пройти не можешь. Я схватила дочку, муж из другой комнаты кричит: бегите сюда, здесь безопаснее! Только она встала и мы выбежали — в ее комнате упал шкаф. Было три «подхода», по нарастающей. Сначала, как я понимаю теперь, не слишком сильно, потом еще раз и еще раз, и всё сильнее. Но вообще, нас непрерывно трясло минуты полторы. Потом затихло, муж выглянул на балкон: там все плачут, кричат, воют. Я быстро схватила какие-то вещи для ребенка, и мы выбежали из дома. Дочка в пижаме и в тапках, но телефон схватить успела. Маленький очень испугался, и кот испугался. Кота мы оставили. Но я сегодня заходила днем домой: с котом всё в порядке. Потом мы сели в машину к соседям и поехали в больницу, в которой работает мой муж. У нас в городе построили очень большую современную больницу, одну из крупнейших в регионе, и она сейсмоустойчивая. Должна выдерживать до 10 баллов по шкале Рихтера. Мы приехали сюда, и оказалось, что многие жители города тоже здесь. Так мы отсюда и не уходим с тех пор. МЧС предупреждает, чтобы не возвращались пока.

Анна Матвеева с сыном. Фото из личного архива

А на следующий день, в понедельник, был второй толчок. Ночной длинный толчок составлял 7,8 балла. Но самые большие разрушения вызвал второй толчок — в 13.30 понедельника. Мы уже были в больнице на втором этаже и спрятались под столы. Он был короче первого — секунд 30, но тоже очень сильным — 7,7 балла. То есть по силе они были практически одинаковыми, причем второй короче по времени. Но после первого многие дома начали трескаться. По стенам пошли трещины. Да еще в промежутке между сильными ночным и дневным были короткие более слабые толчки. В понедельник трясло постоянно. И второй сильный толчок большинство домов просто добил. Были трещины, а со вторым толчком дома просто разрушились. Соседние города — Антакия и Искендерун — разрушены на 80 процентов. Больницы, жилые дома, здания государственных служб — там почти всё разрушено. У нас в городе оказалась ситуация чуть лучше, хотя мы практически в эпицентре.

Ну как лучше… у нас погибли 60 человек вчера. А вообще, власти говорили, что по Турции что-то порядка 3800 погибших, но я точно могу сказать, что в итоге цифры будут гораздо больше.

Инструкций по поведению во время землетрясения у нас как таковых не было. Ехать в госпиталь мы решили, потому что, во-первых, он близко от дома, во-вторых, муж там работает, а в-третьих, госпиталь сейсмоустойчивый. Мы до семи утра сидели в машине, на улице лил дождь, и только потом мы пошли в госпиталь. Тут гораздо проще получить помощь и дают горячий суп, одеяла, соки для детей. Дочка прошлой ночью спала в машине — боялась заходить в помещение, а мы с маленьким зашли в госпиталь. Видели, что приехало очень много бригад первой помощи — из Стамбула, из Анкары, из других городов. И пострадавших тоже всех в основном везут сюда. Я была сегодня два раза в отделении интенсивной терапии — это, конечно, ужас. Дети, старики, женщины — все вместе. И те, кого доставали из-под завалов, и те, кто в панике прыгал со своих балконов и из окон. Сегодня уже очень многих привозили именно из-под завалов. Госпиталь огромный, но и пострадавших очень много. И мы — местные жители, которые пришли искать спасения, — конечно, не в самой больнице сидим, а в поликлинике. Сейчас нет обычного приема, кабинеты пустые, там мы и размещаемся. У нас в кабинете сначала стояла кушетка, но сегодня ее унесли, как и кушетки из других кабинетов: не хватает коек для раненых. Мы постелили на пол картон, раздобыли одеяла, дети валяются на полу и играют, есть стол, так что всё нормально.

Извлеченные из-под завалов люди в аэропорту Ататюрк. Фото: Kadir Kemal Behar / Anadolu Agency / Getty Images

Я сегодня сбегала за необходимыми вещами. Дом наш не разрушен, но трещины пошли по всем стенам и фасаду. На первый взгляд, вроде не страшно: будто чисто косметические недостатки, но мы-то здесь знаем, что любой толчок, даже небольшой, может разрушить его быстро и окончательно. Внутри квартиры, конечно, зрелище печальное: упавшие шкафы, вентилятор валяется на полу, полностью разбитая посуда в серванте. Я не думаю, что мы снова будем там жить. Не знаю, может, это мы сейчас так говорим, но пока мы не рискнем туда возвращаться. Это очень страшно.

От МЧС всё время приходят сообщения: ни в коем случае не возвращайтесь в дома. Да и без этих сообщений как туда возвращаться, особенно людям с маленькими детьми?

Воды нет, газа нет, электричества нет. Магазины не работают. Мы выскочили из дома в чем были. Я спала в майке и трусах, успела натянуть толстовку и штаны — и всё. Мы на улице, дом трясется, туда мы больше войти не можем, и у нас совершенно нет наличных денег. Так, какая-то мелочь в карманах. Здесь давно расплачиваются преимущественно картами, и оказалось, что мы не можем купить хлеб. Нам дали булочки в пекарне бесплатно просто потому, что они нас знают. Так что горячий суп в больнице — это спасение. В 11 утра понедельника я побежала домой взять детские вещи, а в 13.30 началось второе землетрясение. Было очень страшно заходить домой. Я похватала всё, что попалось под руку, вынесла кучу сумок. Больше я туда пока не пойду. Кот едой и водой обеспечен. Госпиталь — самое безопасное место в городе, так что туда стекаются все. Сейчас, правда, некоторые магазины уже открылись. Даже один из лицеев уже открылся. Все стараются снова жить. Все помогают друг другу. Турки вообще такая нация — помогающая. Среди них спокойно. Можно пережить.