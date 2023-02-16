Жительницу Краснодара, задержанную в кафе за высказывания в поддержку Украины, оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 40 тысяч рублей местную жительницу Олесю Овчинникову по статье о «дискредитации» российской армии, сообщает местное издание 93.ru. В конце января ее вместе с мужем Алексеем задержали в местном ресторане «На дровах» за высказывания в поддержку Украины в личной беседе.

Как пишет издание, полицию вызвал бармен, который приехал в Краснодар из Донецка. Высказывания, по его словам, оскорбили мужчину.

В суде посчитали, что задержанные вели себя вызывающе, нарушали общественный порядок и выкрикивали лозунги «Слава Украине». На самом судебном заседании Овчинниковой не было, так как около недели назад она уехала из России, сообщает издание.

О том, что в краснодарском ресторане «На дровах» супругов Овчинниковых задержали из-за антивоенных высказываний в личной беседе, стало известно 30 января. По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связано с антивоенными высказываниями.