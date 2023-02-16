Жительницу Краснодара, задержанную в кафе за высказывания в поддержку Украины, оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 40 тысяч рублей местную жительницу Олесю Овчинникову по статье о «дискредитации» российской армии, сообщает местное издание 93.ru. В конце января ее вместе с мужем Алексеем задержали в местном ресторане «На дровах» за высказывания в поддержку Украины в личной беседе.
Как пишет издание, полицию вызвал бармен, который приехал в Краснодар из Донецка. Высказывания, по его словам, оскорбили мужчину.
В суде посчитали, что задержанные вели себя вызывающе, нарушали общественный порядок и выкрикивали лозунги «Слава Украине». На самом судебном заседании Овчинниковой не было, так как около недели назад она уехала из России, сообщает издание.
О том, что в краснодарском ресторане «На дровах» супругов Овчинниковых задержали из-за антивоенных высказываний в личной беседе, стало известно 30 января. По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связано с антивоенными высказываниями.
Сразу после задержания суд Краснодара признал девушку виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и обязал выплатить штраф в размере 1000 рублей. Овчинникова же арестовали на 15 суток по той же статье.
В отношении Овчинниковой позже также составили протокол о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП). Адвокат подчеркивал, что не находит публичности в беседе в ресторане, так как в интернет видеозапись с девушкой после ее задержания была выложена сотрудником Росгвардии.