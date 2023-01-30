В краснодарском ресторане супругов задержали после доноса одного из посетителей об их антивоенных высказываниях

В краснодарском ресторане «На дровах» супругов Олесю и Алексея Овчинниковых задержали из-за антивоенных высказываний в личной беседе. Об этом их дочь Арина Опарина сообщила «ОВД-Инфо».
Пару задержали после того как кто-то из посетителей ресторана вызвал полицию. По словам Овчинниковых, приехавшие на вызов силовики надели на них наручники, уложили на пол и держали в таком положении около часа, а затем отвезли в ОВД Западного округа.
В отделении на супругов составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и задержали на ночь до суда. Дома у Овчинниковых осталась 9-летняя дочь, за которой остались присматривать посторонние.
По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связанно с антивоенными высказываниями.
В конце декабря из-за доноса однокурсников два уголовных дела возбудили против 19-летней студентки Олеси Кривцовой. Девушку подозревают в «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) и публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).
Уголовные дела против Кривцовой возбуждены за сторис в инстаграме и сообщения в закрытом телеграм-чате однокурсников. Один из таких текстов — репост публикации эмигрировавшего активиста Ильи Лешукова о том, как студенты САФУ вуза сходили на митинг в поддержку референдума о присоединении к России украинских территорий.