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В краснодарском ресторане супругов задержали после доноса одного из посетителей об их антивоенных высказываниях

В краснодарском ресторане «На дровах» супругов Олесю и Алексея Овчинниковых задержали из-за антивоенных высказываний в личной беседе. Об этом их дочь Арина Опарина сообщила «ОВД-Инфо».

Пару задержали после того как кто-то из посетителей ресторана вызвал полицию. По словам Овчинниковых, приехавшие на вызов силовики надели на них наручники, уложили на пол и держали в таком положении около часа, а затем отвезли в ОВД Западного округа.

В отделении на супругов составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и задержали на ночь до суда. Дома у Овчинниковых осталась 9-летняя дочь, за которой остались присматривать посторонние.

По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связанно с антивоенными высказываниями.

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«Донос — долг патриота»

Против архангельской студентки Олеси Кривцовой возбудили два уголовных дела из-за антивоенных постов в соцсетях. На девушку донесли однокурсники

В конце декабря из-за доноса однокурсников два уголовных дела возбудили против 19-летней студентки Олеси Кривцовой. Девушку подозревают в «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) и публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Уголовные дела против Кривцовой возбуждены за сторис в инстаграме и сообщения в закрытом телеграм-чате однокурсников. Один из таких текстов — репост публикации эмигрировавшего активиста Ильи Лешукова о том, как студенты САФУ вуза сходили на митинг в поддержку референдума о присоединении к России украинских территорий.

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