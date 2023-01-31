Супругам из Краснодара, задержанным в ресторане за антивоенные высказывания в личной беседе, назначили наказание в виде ареста и штрафа

Ленинский районный суд Краснодара назначил семейной паре, критиковавшей в личной беседе войну в Украине в местном ресторане «На дровах», наказание в виде ареста и штрафа по статье о мелком хулиганстве, сообщает местное издание 93.ru.
Суд обязал Олесю Овчинникову выплатить штраф в размере 1000 рублей, Алексея Овчинникова арестовали на 15 суток, сообщил адвокат супругов Алексей Аванесян.
Защитник отметил, что в отношении девушки был также составлен протокол по статье о публичной «дискредитации» российских войск (ст. 20.3.3 КоАП). Он будет направлен в суд позднее.
Адвокат подчеркнул, что не находит публичности в беседе в ресторане, так как в интернет видеозапись с девушкой после ее задержания была выложена сотрудником Росгвардии.
Фото: соцсети
О том, что в краснодарском ресторане «На дровах» супругов Овчинниковых задержали из-за антивоенных высказываний в личной беседе, стало известно 30 января. Пару задержали после того как кто-то из посетителей ресторана вызвал полицию. На них составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и задержали на ночь до суда. Дома у Овчинниковых оставалась 9-летняя дочь. По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связано с антивоенными высказываниями.